Vi diciamo tutto sulle nuove auto elettriche cinesi: galleggiano, sono equipaggiate con droni e hanno “salotti mobili”. Il prossimo passo? La guida autonoma

Siete dei dinosauri preistorici se considerate le auto come dei semplici mezzi di trasporto pensati per trasportare le persone da un posto all'altro. Siete poco aggiornati anche se pensate che l'ultima frontiera della mobilità si riduca ai veicoli elettrici o ibridi, magari dal design futuristico e con lunghe barre luminose che attraversano il frontale e il posteriore. Non avete ancora visto un bel niente di quello che arriverà presto dalla Cina, il nuovo epicentro mondiale dell'automotive in grado di sfornare 650 modelli di vetture soltanto nei primi sei mesi del 2026 (calcolatrice alla mano: un'auto ogni sei ore). Oltre la Muraglia hanno già immaginato il futuro su strada. In che modo? Sviluppando mezzi alimentati da software sempre più tecnologici e dotati di ogni comfrot possibile a prezzi stracciati. Impossibile non partire dalle dimensioni dei colossi Made in China, così pensati per offrire ai consumatori cinesi - e di riflesso mondiali - dei veri e propri secondi salotti all'interno dei quali è possibile trovare opzioni per karaoke, volanti che si trasformano in console di gioco, sedili che diventano letti e grandi schermi per guardare film e serie tv. Zeekr, il marchio premium di Geely, ha pesino lanciato minivan all'interno dei quali è persino possibile mangiare nell'abitacolo su un comodo tavolino.
Ma lo spazio è niente in confronto a tante altre caratteristiche. Prendiamo Byd, probabilmente la casa automobilistica cinese più conosciuta del mondo, che ha presentato da un po' alcuni jolly curiosi. La sua Yang Wang U9, quattro motori elettrici da 240 kW e una potenza complessiva di oltre 1.300 cavalli, può accelerare da zero a cento all'ora in 2,3 secondi (meno di molti modelli Ferrari), sfondare i 300 chilometri orari e muoversi a ritmo di musica sulle proprie sospensioni. La sorella molto più pompata, la Yang Wang U8, risponde con cinque schermi touch, quattro motori elettrici e potenza combinata di 1.197 cavalli, la capacità di effettuare una rotazione a 360 gradi su se stessa e soprattutto quella di galleggiare sull'acqua in caso di emergenza. La Premium Edition può guadare fino a una profondità massima di 1000 mm, mentre la Off-road Master Edition può raggiungere i 1400 mm grazie allo snorkel. Come funziona? Quando la modalità di guado è attivata il veicolo utilizza i suoi sensori per monitorare l'ambiente, la profondità dell'acqua e lo slittamento delle ruote. La modalità di galleggiamento di emergenza si attiva automaticamente quando l'auto supera il limite di profondità consentito. La U8 può rimanere a galla per 30 minuti e avanzare a 3 km/h accelerando e sterzando le ruote. Può anche eseguire delle virate a carro armato mentre galleggia. Byd ha tuttavia spiegazione che questa funzione è destinata esclusivamente alle emergenze, come le alluvioni, e non all'attraversamento di laghi e fiumi per puro divertimento.
Ah, non è finita qui, perché la U8 è anche equipaggiata con un drone di alta fascia che si nasconde sul tetto, e che può decollare per effettuare riprese cinematografiche d'effetto, o anche dare un'occhiata al traffico lungo il tragitto che si sta percorrendo. Il costo? Più o meno 150mila dollari. Ma come ha fatto Byd a creare un capolavoro del genere prima delle competitor occidentali? La risposta è semplice: controlla l'intera filiera dell'automotive, dalle miniere dalle quali estrarre il litio alla produzione di batterie e microchip. In altre parole, non deve chiedere “aiuto” a nessuno per realizzare le proprie auto, così come le altre rivali cinesi. I prossimi step? Le auto volanti e a guida autonoma. XPeng, uno dei costruttori cinesi più aggressivi sul fronte dell'innovazione, sta già sviluppando prototipi di auto volanti e taxi aerei elettrici, trasformando quella che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza in un obiettivo industriale sempre più concreto.