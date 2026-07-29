Vi diciamo tutto sulle nuove auto elettriche cinesi: galleggiano, sono equipaggiate con droni e hanno “salotti mobili”. Il prossimo passo? La guida autonoma

Siete dei dinosauri preistorici se considerate le auto come dei semplici mezzi di trasporto pensati per trasportare le persone da un posto all'altro. Siete poco aggiornati anche se pensate che l'ultima frontiera della mobilità si riduca ai veicoli elettrici o ibridi, magari dal design futuristico e con lunghe barre luminose che attraversano il frontale e il posteriore. Non avete ancora visto un bel niente di quello che arriverà presto dalla Cina, il nuovo epicentro mondiale dell'automotive in grado di sfornare 650 modelli di vetture soltanto nei primi sei mesi del 2026 (calcolatrice alla mano: un'auto ogni sei ore). Oltre la Muraglia hanno già immaginato il futuro su strada. In che modo? Sviluppando mezzi alimentati da software sempre più tecnologici e dotati di ogni comfrot possibile a prezzi stracciati. Impossibile non partire dalle dimensioni dei colossi Made in China, così pensati per offrire ai consumatori cinesi - e di riflesso mondiali - dei veri e propri secondi salotti all'interno dei quali è possibile trovare opzioni per karaoke, volanti che si trasformano in console di gioco, sedili che diventano letti e grandi schermi per guardare film e serie tv. Zeekr, il marchio premium di Geely, ha pesino lanciato minivan all'interno dei quali è persino possibile mangiare nell'abitacolo su un comodo tavolino.