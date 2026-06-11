Troppi errori caro Elkann! Stellantis ritira 1,3 milioni di veicoli a rischio incendio e ora in gioco c’è il futuro piano industriale

1 milione e 80 mila veicoli richiamati negli Usa, 253mila in Canada, Messico e nel resto del mondo: la maxi operazione di “recall” di Stellantis riguardante i modelli Jeep Wrangler e Gladiator per presunti problemi elettrici che potrebbero creare rischi di incendio è solo l'ultima di una serie di mosse della casa nata dalla fusione tra Fca e Psa e dall'animo italo franco-americano per controllare la sicurezza dei suoi veicoli. Dopo aver richiamato a novembre le versioni ibride plug-in della Wrangler e del Grand Cherokee (320mila unita coinvolte) e dopo diverse altre evidenze di questo tipo, il richiamo di questa settimana è il più esteso degli ultimi anni e, in un certo senso, spiega perché il Piano industriale FaSTLAne 2030 del gruppo presieduto da John Elkann e Antonio Filosa è intervenuto in maniera decisiva - e necessaria - dopo che tra fine 2025 e inizio 2026 Stellantis ha scelto di tagliare alcune linee produttive e riorganizzarsi pesantemente. In maniera chiara, la nuova era Filosa mostra di aver colto quattro stimoli in maniera positiva: in primo luogo, è stata una scelta necessaria, per quanto controversa all’epoca, quella di interrompere la produzione di veicoli ibridi plug-in negli Usa. A gennaio, lo ricordiamo, Stellantis ha detto che col 2025 era terminata la produzione della Jeep Wrangler 4xe, della Jeep Grand Cherokee 4xe e della Chrysler Pacifica ibrida plug-in. Una parte delle Wrangler richiamate per il rischio incendio è inevitabilmente incluso nella categoria delle auto ora fuori produzione (nel 2025 circa un quarto delle vendite erano ibride plug-in) e si capisce come mai la Gladiator ibrida sia stata cancellata rispetto ai piani di ieri.