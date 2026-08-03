Delitto di Garlasco: legami tra Cassese e i Sempio? Grimaldi a fuoco su rapporti, quei GPS, Amilcare Adami e vecchie SIT. Intanto Buga…

L’articolo affidato a Grimaldipress e intitolato “Cassese e i Sempio: i legami che scottano” prende direttamente di petto le criticità e i presunti conflitti d'interesse emersi sulla figura del capitano dei Carabinieri, Gennaro Cassese, nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. Grimaldi ricorda prima di tutto come Cassese risulti indagato dalla Procura di Pavia per false dichiarazioni rese ai PM in relazione al verbale di Andrea Sempio del 2008 e agli ormai famosi “non ricordo” che portarono il pm Civardi persino a chiedergli se per caso soffrisse di una qualche patologia. E poi ci sono gli atti giudiziari, che documentano una frequentazione amicale tra l'ufficiale e la famiglia Sempio-Adami. Nel 2011, Silvia Sempio (zia di Andrea), fu interrogata due volte da Cassese in merito ad apparati GPS trovati sull'auto del marito Amilcare Adami; la donna chiarì che la segnalazione fu sollecitata dallo stesso capitano, presente a bordo e risentito per il dispositivo rilevato dopo aver supposto che qualcuno stesse controllando proprio lui. Nonostante il coinvolgimento diretto e personale, Cassese redasse i verbali senza astenersi, violando secondo Grimaldi i principi di terzietà e imparzialità.