Delitto di Garlasco: il video di Cassese che ricordava “il secchio più pieno” e il chiarimento di Grimaldi? La vera “questione EstaThè” è sul dubbio (non sul brik)

Grimaldi smonta così il valore di quello che oggi viene sventolato come elemento risolutivo aggiuntivo sopra una condanna già pronunciata nel 2014 dalla Cassazione. Una prova biologica emersa da un reperto rimasto per quasi due decenni in una catena di custodia palesemente compromessa, mai repertato nell'immediato e difforme dagli acquisti della casa, significa zero se non considerata nell’ottica del “tutto è possibile, quindi non si può essere così certi di una colpa quando tutto è stato possibile”. E alimenta, al contrario, quel ragionevole dubbio su cui la giustizia dovrebbe fondare ogni singola sentenza. E magari pure, a questo punto, una richiesta di revisione del processo. Con buona pace di quelli che stanno ancora a chiedersi – e a scannarsi – su un simboletto stampato o non stampato, su stesso lotto o meno, senza voler vedere che adesso, con la questione sollevata dall’occhio attento di Luigi Grimaldi, non c’è una suggestione in più o una prova schiacciante in più, ma un ragionevole dubbio in più. Che si aggiunge a altri. Troppi “altri” per continuare a tenere gli occhi chiusi non rispetto a un omicidio, ma rispetto a come quell’omicidio è stato trattato. E (mal) gestito.

La questione EstaThè non è abbastanza forte? Forse. Ma pure le obiezioni sulla questione Estathé sono deboli. L'idea stessa che una manipolazione avrebbe richiesto analisi immediate non regge: l'inquinamento di un reperto sfrutta spesso proprio l'inerzia dei controlli. La pattumiera è rimasta per mesi non repertata, la difesa fotografava alterazioni tra i rifiuti. La prova, così, è una sola: catena di custodia ormai compromessa. Signori, ci sono discrepanze oggettive e aspettare i riscontri di Ferrero è sì corretto e doveroso, ma l’onestà intellettuale dovrebbe far riconoscere che ogni discrepanza è il fondamento di un altro dubbio.