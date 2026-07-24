Delitto di Garlasco: Milo Infante sa ciò che non sappiamo? “Un elemento cambierà tutto”. E su Gianluigi Nuzzi…

Al di là dei tecnicismi, però, quasi a ferire umanamente Milo Infante c’è la narrazione che s’è fatta per anni. La famosa cartella militare – dice - avrebbe dovuto contenere ogni forma di abominio e, invece, quando l’ho vista, mi sembrava piuttosto brutta pornografia anni Ottanta. Alberto Stasi per la legge è oggi l’assassino di Chiara Poggi, ma il movente della pornografia non è un movente valido e chi ancora oggi lo porta avanti con caparbia determinazione lo fa solo perché ha un interesse personale nella mostrificazione di quel ragazzo. All’inizio il grande movente era la pedopornografia che poi si è scoperto non esistere e si è virato sul movente della pornografia. Si favoleggia di immagini inquietanti di cui, però, non c’è riscontro. Andrea Sempio? Ho grande fiducia nella Procura di Pavia che, fino a questo momento, si è mossa con prudenza e con determinazione. E non sono cose da poco. Il grande pericolo è che si vada incontro a una fotocopia della vicenda processuale di Stasi, con un’alternanza di assoluzioni e condanne. Vedremo cosa succederà con la richiesta di rinvio a giudizio e l’eventuale processo: forse avremo le idee più chiare”.

A destare curiosità dopo il passaggio di Infante a Mediaset, sempre in relazione al caso Garlasco, c’è pure l’inevitabile contrapposizione con il collega Gianluigi Nuzzi che, inutile negarlo, ha idee del tutto opposte e ha nella sua “Quarto Grado” la piazza più feroce nei confronti di Alberto Stasi. “Siamo amici – conclude Infante - La nostra amicizia è nata per strada perché siamo due cronisti di giornali, televisione, sempre concorrenti. Se mi chiedi chi è Gianluigi Nuzzi, ti dico che è uno onesto, che è uno puro, che se sbaglia lo fa con la sua testa, che è uno rigoroso. E spero che lui dica altrettanto di me. Quando sento Gigi, posso non condividere quello che dice, ma lo rispetto sempre”.