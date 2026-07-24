Morti in piscina, la verità sulla buffonata degli emendamenti toppa che non risolvono il problema, ma rallentano la vera soluzione (una legge quadro sulla sicurezza degli impianti). E come useranno il fondo da 4 milioni di euro?

Vengono stanziati circa 4 milioni di euro per la messa in sicurezza, ma senza indicare come, quando e a quali condizioni le strutture possano accedervi. Il diritto alla sicurezza non è un emendamento a metà. Scrivere una legge sulla sicurezza non significa riempire senza criterio una pagina solo per dire di aver fatto qualcosa e sbandierarla. Vuol dire garantire a una madre e a un padre che il proprio figlio tornerà a casa dopo una spensierata e piacevole giornata d’estate. Approvare un testo lacunoso e inapplicabile significa invece cedere alla fretta di un titolo di giornale dimenticando il senso profondo di questa battaglia. Approvare un decreto sulla sicurezza delle vite umane non è affare di propaganda. Chi ha perso un figlio, una figlia, una persona cara in una piscina, in un modo così orribile, non chiede vendetta, ma chiedeva - e chiede ancora - risposte chiare, strumenti concreti e regole irremovibili. Perché sulla vita e sulla prevenzione non ci si può accontentare delle mezze misure. «La mia dichiarazione è meno diplomatica di quelle che sto sentendo in giro», dice Mirko Damasco presidente di Salvagente, e continua: «Questo è prendere in giro i cittadini. C'è una legge ferma in Parlamento e adesso le persone capiscono che invece si è sbloccato tutto, che quel decreto ha dentro cose serie, anche sui bocchettoni. Quello che vedo adesso invece è una roba di emergenza che prende in giro i cittadini perché fa finta di aver risolto un problema che non risolve, e che neppure quest'estate abbiamo risolto. È stato tolto un emendamento sulla cuffia, che proprio nei casi in cui un impianto non funziona, ti può salvare la vita se stiamo parlando di capelli. E poi vorrei capire: chi da domani andrà a controllare gli impianti? Nessuno. Quali sono gli impianti a norma? Cioè, come si fa a capire? E poi, mettere a norma cosa vuol dire, visto che una norma non c'è? È ridicolo, ridicolo».