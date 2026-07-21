Vi spieghiamo perché i bambini continuano a morire risucchiati in piscina: tra “furbetti del cloro”, leggi inadatte e il solito raccontino strappalacrime dei media

A Pasqua, a Pennabilli, nel riminese, c'è stata la tragedia che ha coinvolto Matteo Brandimarti, un ragazzino di soli 12 anni, di San Benedetto del Tronto. Stava passando le vacanze con la famiglia quando è stato letteralmente incollato sul fondo della vasca idromassaggio della Spa dell'hotel. È rimasto sott'acqua per minuti interminabili prima che riuscissero a strapparlo a quella morsa idraulica, morendo dopo cinque giorni di agonia all'ospedale di Rimini. Gli accertamenti sul corpo hanno rilevato lesioni alla gamba e alla coscia compatibili con il risucchio. Pochi giorni dopo, a metà aprile, la stessa sorte è toccata a un bimbo di 7 anni, Gabriele Ubaldo Petrucci, residente a Roma. Era in gita con i genitori alle Terme di Suio, nel territorio di Castelforte (Latina): è bastato un attimo perché il suo braccio venisse risucchiato e incastrato nel bocchettone di scarico di una delle vasche termali, morendo annegato sotto gli occhi impotenti del padre e dei primi soccorritori. E infine, la storia più recente di Alice, la bambina di 11 anni di Milano ai Bagni Segesta di Sestri Levante. Stava giocando nella piscina interna della struttura quando i suoi capelli lunghi sono stati risucchiati dal sistema di aspirazione con una forza inaudita. Il titolare si è tuffato e glieli ha tagliati disperatamente con le forbici per liberarla, ma l'arresto cardiaco prolungato l'ha portata via all'ospedale Gaslini di Genova. Tre storie identiche, una dopo l’altra in una sequenza mortale a poco tempo di distanza, tre famiglie distrutte. E a causa della stessa, identica dinamica: il corpo o i capelli che diventano il "tappo" perfetto per pompe idrauliche non adeguate.

Ma com'è possibile che i corpi vengano risucchiati dalle piscine e le vite spezzate in questo modo così assurdo in un momento di gioco e spensieratezza. Com'è possibile non riuscire a trovare un sistema di sicurezza adeguato. Non è possibile o non c’è volontà di adeguamento perché si pensa sempre di farla franca? E mentre la fisica fa il suo corso spietato, lo Stato italiano cosa fa? Fa quello che gli riesce meglio: si perde nei corridoi della burocrazia.