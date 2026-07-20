Cosa ne pensa di questo tragico fatto di cronaca?

Noi su questo tema ne abbiamo fatte tante battaglie, battaglie democratiche. In prima persona mi sono battuto nella raccolta firme per l’introduzione delle bodycam indosso ai colleghi. Dopo tanti anni di storie finite male sulla cronaca, abbiamo ritenuto opportuno non fermarci ai numeri, ai dati alfanumerici, ma di premiare la realtà, quella vera. È una battaglia che va un po’ a rilento, però sta dando i suoi frutti. Se un poliziotto sbaglia, paga. Per il cittadino, invece, è un deterrente. Già solo l’attivazione della bodycam di fronte al fermato inibisce la resistenza al pubblico ufficiale. Ci sono dati statistici che lo provano. In questo caso, infatti, si verificherà dalla telecamera quello che è successo.

Dal punto di vista tecnico del fermo c’è qualcosa di anomalo, secondo lei?

Entrando nel merito è chiaro che col senno di poi è facile per tutti. Il dramma è il dramma. Qui una persona, nelle mani dello Stato, è venuta a mancare, punto. Su questo non si discute. Quindi il primo pensiero è per una persona, un essere umano, chiunque esso fosse, che nello Stato è deceduto. Questo è il primo aspetto che mi riguarda umanamente e personalmente. Dopodiché c'è tutto il resto. Col senno di poi sono tutti quanti molto bravi. Si potranno migliorare le tecniche? Sicuramente sì. Però io direi che oggi, in questo momento, è che qui non siamo allo stadio. Qui è morta una persona. Ci sono due ragazzi giovani coinvolti, poliziotti, ci sono i parenti, ci sono i testimoni, c’erano anche i sanitari. Io aspetterei prima di dare giudizi. C'è la magistratura, a cui crediamo, che rispettiamo. Dopodiché si faranno le dovute valutazioni.

Stasera ci sarà il corteo indetto dal sindaco di Bologna

Penso che chiamare a raccolta un quartiere come il Pilastro, che è già complicato di suo, che è già un quartiere per certi aspetti disagiato, con grandi difficoltà, dove c'è una contesa politica ormai da mesi, non sia saggio. La folla, poi, va gestita. Credo che questa uscita di Lepore, che conosco e rispetto come mio sindaco, sia stata improvvida. Bisogna attendere per dare un giudizio, perché purtroppo qui sono tutti quanti fenomeni da casa, ma poi operare sul campo è una cosa seria. E se hanno operato male, poi, lo diranno i giudici, i tecnici, non la folla di una città indignata con la polizia. È il momento di abbassare il livello della tensione, non di innalzarlo. La stampa già grida all’omicidio, agli assassini. Questo è il rituale. È giusto? Secondo me no. Non stiamo parlando di una polizia fascista o di altro. Parliamo di due giovani operatori che hanno cercato, in quel momento, di fare del loro meglio.

Il video però è abbastanza crudo. Si vede chiaramente che … muore sotto il peso dei due agenti…

Gli agenti non erano soli. C’erano anche i sanitari. Tutta la dinamica precedente all’arresto è da ricostruire. Però ecco, io le ripeto. Secondo lei è normale, da parte di un sindaco, chiamare a raccolta la popolazione della propria città? Davvero crediamo che la Polizia italiana sia così agguerrita, così aggressiva? Non è così. I poliziotti che vengono assunti lo fanno perché pensano di fare del bene. C’è chi ha sbagliato, e lo sappiamo. Abbiamo pagato e la cronaca giustamente lo ha raccontato. Ne abbiamo anche cacciati e condannati più volte. Faccio questo mestiere da 39 anni e negli ultimi tempi abbiamo avuto una casistica molto estesa di video da valutare. Quest’uomo, poi, la polizia non è andata a cercarlo, ma è stata chiamata più volte dai cittadini stessi. È giunta sul luogo con i sanitari. Vedremo poi i verbali dei testimoni. Quindi io sarei molto cauto. Sul curriculum dei ragazzi fare critica è troppo facile. Oggi la Polizia è giovanissima. C’è un ringiovanimento in atto che sta determinando un cambiamento epocale.

Tutto questo avviene in concomitanza a proposito del caso di Mario Roggero, che è un emblema di questo sentimento di sfiducia, da parte dei cittadini, nei confronti delle istituzioni

Questa è la politica e non mi faccio tirare per la giacchetta dalla politica. Però ecco, dopo le contestazioni a Salvini - che è stato due volte davanti al carcere di Bollate – oppure quelle contro Meloni; dopo che il ministro ha tentato di convincere il Presidente della Repubblica per dare la grazia a Roggero, poi non ci si deve lamentare se a Bologna un sindaco ha richiamato la cittadinanza a manifestare contro i poliziotti. Così non va bene. Perché così non sei un uomo delle istituzioni. Così non stai facendo il bene della città, a mio parere. Credo che sia stata una decisione improvvida.

Questa iniziativa da parte del sindaco gli si potrebbe anche ritorcere contro, a posteriori?

Sono scelte politiche che io definisco improvvide e che io non farei, non in questo momento. Guardiamo l'effetto Aldrovandi, sul tragico epilogo di Aldrovandi, guardiamo l'effetto Cucchi. Alla fine mi sembra che tutte le persone che hanno sbagliato abbiano pagato. Nella politica non voglio entrarci, perché questo Paese negli ultimi venticinque anni l’hanno sia centrodestra che centrosinistra. Quindi credo che le colpe siano un po' di tutti se le cose non cambiano, no? I tagli sulla sicurezza li hanno fatti tutti, compreso Berlusconi. Non a caso un mese fa ho manifestato quando è venuto il ministro e non sono neanche andato all'incontro col ministro alla Bolognina, perché trovo che con il commissariato così strutturato non serva a nulla. L'ho detto all'inizio, l'ho detto alla fine. I problemi si possono risolvere solo con una mappatura diversa della città, con dei commissariati dislocati in maniera diversa e soprattutto con più uomini. Stanno arrivando, ma non sono sufficienti. Dati alla mano, questo governo si è impegnato per aumentare il numero di agenti, ma per il momento non sono ancora sufficienti. L'investimento non è sufficiente.