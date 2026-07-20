Mamma e figlia avvelenate a Natale: “Sara è crollata tra le mie braccia”. Le due SIT di Antonio Di Vita (e quel litigio con un medico)

Due verbali. Uno asciutto, molto breve, freddissimo. E un altro, trascritto poco dopo, che somiglia quasi alla presa di coscienza della necessità di raccontare proprio tutto, dopo aver compreso che in quel lutto tremendo ci sarebbe stato da vederci chiaro. Le parole che Antonio Di Vita ha affidato agli inquirenti dopo aver appreso della morte della cognata e della nipotina Sara viene quasi da sintetizzarle in questo modo, ponendo da subito l’accento sul fatto che per lui i verbali sono stati due. Poi entrambi allegati alla relazione autoptica consegnata alla procura di Larino. Il racconto dello zio inizia dal pranzo del 24 dicembre 2025. L'uomo riferisce di aver consumato una parte di vongole preparate dalla cognata Antonella a casa della madre, mentre il resto della famiglia – il fratello Giovanni, la moglie e le figlie – consumava lo stesso pasto insieme ad altri parenti. A tavola ci sono nove persone. La sera stessa, durante il cenone della vigilia, nessuno mostra segni di malessere. Il mattino di Natale, però, Giovanni confida al fratello che la moglie ha passato la notte a vomitare. Nelle ore successive, Antonio Di Vita assiste alla partenza del fratello, che in auto accompagna d'urgenza la moglie (che poi resterà ricoverata) e la figlia Sara al Pronto Soccorso di Campobasso.