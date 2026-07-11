Mamma e figlia avvelenate a Natale: Laura Di Vita ascoltata di nuovo? La certezza è la relazione di 900 pagine depositata in Procura

Gli esami, come noto, si concentreranno su settanta reperti alimentari sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita, oltre che su indumenti e arredi. I nuovi test mirano inoltre a chiarire la posizione di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime: i limiti tecnici finora riscontrati non consentono infatti di escludere con assoluta certezza che l'uomo, sopravvissuto al dramma, possa aver assunto il veleno in dosi minori. Saranno, quindi, le così dette indagini tradizionali a dover illuminare la verità o comunque a dover fornire un indirizzo su cui approfondire. Negli ultimi giorni s’è parlato di tre sospettati, due donne e un uomo, poi pure di un altro uomo, ma l’impressione è che in verità sia una sola la figura maschile su cui si vuole approfondire. E non sarebbe, come molti avevano creduto, Gianni Di Vita.

Si tratterebbe, invece, di una persona che, stando a una attenta analisi dei dati di cella, avrebbe stazionato a lungo, nei giorni precedenti al Natale 2025, nei pressi di località in cui insistono molte piante di ricino. Potrebbe trattarsi, quindi, dell’uomo che ha fisicamente raccolto i semi poi utilizzati per provare a produrre il veleno. Una ipotesi, questa, che farebbe cadere quella secondo cui i presunti assassini di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita si sarebbero procurati il veleno sul Dark Web. Intanto, è notizia di oggi che gli inquirenti, dopo aver voluto riascoltare il parroco del paese (quello che durante un’omelia raccomandò ai fedeli di non parlare con la stampa), avrebbe nuovamente convocato Laura Di Vita. La donna sarebbe stata nuovamente ascoltata a sommarie informazioni (quindi non è indagata) e si tratterebbe della quarta escussione per lei in pochi mesi, ma questa indiscrezione, per ora, non ha trovato alcuna conferma nelle fonti ufficiali, visto che la stessa procuratrice della Repubblica avrebbe smentito la circostanza.