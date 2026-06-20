Mamma e figlia avvelenate a Natale: esperti tedeschi a caccia di ricina in 70 alimenti? Su Gianni e Alice Di Vita è la ricerca vera

La famiglia Di Vita fa muro: è stato un incidente. Anzi, sembra pure che abbia deciso di incaricare una agenzia per tutelarsi rispetto a quanto viene detto e scritto, in particolare sul conto della cugina Laura Di Vita. La Procura della Repubblica di Larino, però, al fatto accidentale sembra non pensarci quasi più e, anzi, si muove nella direzione di un’indagine per omicidio. La domanda, semmai, è quanti volesse ucciderne chi ha scelto di uccidere e non se la morte di Antonella di Ielsi e Sara Di Vita possa essere avvenuta per una tragica fatalità. Chi ha ucciso le due donne, stroncate nei giorni di Natale da un’esposizione acuta alla ricina, voleva forse spazzare via l’intera famiglia? E’ anche per trovare questa risposta che c’è un'apparente frenesia tecnica nell'allargamento del pool investigativo disposto dalla Procura di Larino, che per il prossimo 29 giugno a Pavia conferirà l'incarico a nuovi consulenti. Ma dietro lo sbarco degli specialisti delle minacce biologiche del Robert Koch Institut di Berlino, la vera partita non si giocherà sul frigorifero, ma sugli esseri umani (almeno quelli che ci sono ancora).