Mamma e figlia avvelenate a Natale: più ricino che ricina? Il mistero si gonfia nel “giorno del cellulare di Alice”. Mentre a Pietracatella e Larino…

Il discrimine, oltre che tossicologico, è dannatamente giuridico. La relazione del Centro antiveleni Maugeri di Pavia avrebbe infatti mostrato una "firma biologica" anomala. Nei campioni ematici delle vittime – stando a quanto trapela - non è stata trovata la ricina in forma integra, proteina terribilmente instabile e fugace, bensì tracce compatibili con le lectine del ricino. In una concentrazione che però è spaventosa: 250 volte superiore alla dose letale. Insomma: è presente come se fosse stata ingerita in gran quantità, ma ha lasciato tracce che invece sono più riconducibili a una esposizione prolungata. In ogni caso: come possono un incidente alimentare o un contatto generare un carico tossico così devastante?

Proprio in queste ore, mentre legali e periti si radunano a Campobasso, la Polizia Giudiziaria sta procedendo all’estrazione della copia forense dell’iPhone di Alice Di Vita, la diciannovenne rimasta unica superstite insieme al padre. Accertamento irripetibile, si dice in gergo. Quel telefono di Alice, che non partecipò alla cena del 23 dicembre, potrebbe essere il testimone (non troppo silenzioso) dei giorni dell’agonia. Si cercano, come avevamo già raccontato, non solo messaggi o chat, ma le geolocalizzazioni e i salvataggi delle "note" dove la ragazza avrebbe meticolosamente annotato i pasti consumati tra il 23 e il 25 dicembre. Quegli appunti potrebbero essere la bussola per capire se l’avvelenamento sia avvenuto "a tappe"? Gli inquirenti sospettano infatti un’esposizione reiterata: una prima somministrazione, un lieve miglioramento, e poi il colpo di grazia. Questo spiegherebbe l'andamento altalenante delle condizioni di madre e figlia durante i ricoveri e la ferocia del decesso finale.