Mamma e figlia avvelenate a Natale: “cappellata” Garlasco style? Troppo tardi per la ricina nel sangue di Gianni Di Vita, ma…

Se il limite della negatività al veleno in vita si attesta sotto i 2,7 nanogrammi per millilitro, Antonella navigava in un mare tossico di 134. E il dato post-mortem, riferito dal Messaggero, è ancora più agghiacciante: la soglia di guardia è fissata a 54, il corpo di Antonella restituiva un valore di 720. Sua figlia, Sara, non era da meno con 630 nanogrammi. Una saturazione tale da rendere quasi superfluo lo screening iniziale su altri 1.240 agenti tossici, tutti risultati assenti. È stata la ricina. Pura. Spietata. Definitiva. E è chiaro, a questo punto, che la posizione dei cinque medici indagati si alleggerisce definitivamente.

L’accusa, per ora, resta omicidio colposo, ma se la ricina non ha antidoto, i medici che potevano fare? Il loro nome, inevitabilmente, sparirà presto dal fascicolo, dove verosimilmente ne sarà scritto almeno un altro (o altri due?) insieme a un capo di imputazione differente, dove la parola “colposo” non ci sarà. La ricina, infatti, deve essere liberata. Deve essere stratta. Deve essere ingerita o respirata. E, quindi, somministrata in forma purificata. Qualcuno ha pensato a tutto questo, anche se l’ipotesi della contaminazione accidentale resta comunque ancora in piedi. Le indagini procedono "a tutto campo", ma è la solita formula che nel vocabolario delle procure significa una cosa sola: si sta scavando nel fango delle relazioni umane.