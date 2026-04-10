Mamma e figlia avvelenate a Natale: svolta vicina? Qualcuno si è contraddetto. E c’è un dettaglio che dice tanto…

“Sono con la coscienza a posto”. Sono le uniche parole uscite dalla bocca di Gianni Di Vita dopo l’interrogatorio fiume in Questura a Campobasso. Ha parlato con la procuratrice, insieme all’altra figlia, per dieci ore, provando a ricostruire nel dettaglio i movimenti, gli spostamenti e tutto quello che c’è stato in tavola non solo durante la cena di Natale, ma anche nei giorni precedenti. Prima, insomma, che sua figlia quindicenne Sara e sua moglie, Antonella Di Ielsi, perdessero la vita a causa di un avvelenamento da ricina. È stato, come ormai noto, un omicidio. Su questo non ci sono più dubbi e quello che resta da capire, adesso, è solo chi l’ha commesso. Chi può essere riuscito a procurarsi un veleno così raro e così letale per provare a sterminare una famiglia. O solo una parte di quella famiglia. Gianni Di Vita e l’altra figlia Alice (che la sera della cena in cui si sospetta possa essere avvenuto l’avvelenamento non era in casa, ma in pizzeria con amici) sono stati ascoltati senza l’assistenza di un legale. Questo significa che non sono loro gli indagati e che il magistrato ha voluto ascoltarli come persone informate sui fatti. Se cambieranno o meno gli scenari, per adesso, non è dato saperlo.