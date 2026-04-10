Cosa ci dicono le nomine proposte dal Ministero dell’economia? Dal successore di Cingolani a Leonardo al quinto mandato di Descalzi in Eni: il governo fa il Gattopardo e cambia tutto per non cambiare niente

Per quanto riguarda Enel, l’assemblea degli azionisti sarà il 12 maggio, e il Mef (azionista al 23,6%) ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) la lista per la nomina del nuovo cda, puntando verso alla riconferma di Paolo Scaroni come presidente, Flavio Cattaneo come amministratore delegato e come consiglieri Alessandro Monteduro, Johanna Arbib Perugia, Federica Seganti e Tiziana de Luca. Enav, invece, si riunirà due giorni dopo. Il Tesoro è azionista al 53,28% del capitale e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha scelto la seguente rosa dei nomi: Sandro Pappalardo di Ita Airways come presidente, Igor de Biasio (attuale presidente di Terna) come amministratore delegato, e per i consiglieri: Stella Mele, Stefano Arcifa, Antonella Ballone e Cristina Vismara. Per quanto riguarda Eni, l’assemblea è convocata per il prossimo 6 maggio, e il Mef – con il 2,16% del capitale e per il tramite della Cassa depositi e prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 30,91% - di concerto con il Mimit punta ad un quinto mandato di Claudio Descalzi come amministratore delegato e scegliendo come presidente Giuseppina di Foggia (attuale ad di Terna e vicina ad Arianna Meloni). Come consiglieri invece, la lista è la seguente: Matteo Petrella, Cristina Sgubin, Benedetta Fiorini, Stefano Cappiello. Si punta ad un rinnovo anche del collegio sindacale con effettivi Marcella Caradonna, Andrea Parolini, Mauro Zanin e Giulia de Martino come supplente.