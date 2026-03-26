Ok, ma che succede a Roma? La Guardia di Finanza perquisisce il Ministero della Difesa, Terna, Rfi e il Polo Strategico Nazionale. C'entra la Sogei, una vecchia (sporca) storia

L’accusa in questo caso ipotizzava che il servizio da appaltare sarebbe potuto costare molto meno. In quel filone d’indagine è stata iscritta anche la titolare di Deas, Stefania Ranzato per l’ipotesi dello stesso reato (non ci sono condanne definitive a loro proposito e per il momento non sappiamo se rientrino nel nuovo filone d’inchiesta che ha avuto principio con quella relativa a Sogei). In seguito agli sviluppi della prima inchiesta Ranzato ha fatto un passo indietro nell’amministrazione e al suo posto in qualità di amministratore delegato è subentrato il generale Enzo Vecciarelli, ex Capo di Stato Maggiore della Difesa ed ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. La Deas è una società che dal 2018 al 2023 è arrivata fatturare 20 milioni all’anno ed è arrivata in cima al comparto di sicurezza e intelligence italiano, di fatto essendo responsabile di una buona parte della cybersicurezza del nostro paese, tremendamente esposto agli attacchi hacker stranieri. Deas ha ottenuto numerosi appalti dal ministero della Difesa di Guido Crosetto, che in questa nuova inchiesta ha “assicurato pieno supporto e massima collaborazione sin dall’avvio delle attività investigative iniziate negli anni precedenti”. Secondo SkyTg24 le indagini che hanno portato alle perquisizioni odierne sono partite da una segnalazione tramite esposto dello stesso ministero della Difesa, che aveva ravvisato situazioni sospette, ma non sappiamo al momento se coinvolgano direttamente (o indirettamente) Deas. Secondo le ricostruzioni emerse oggi dalla stampa, la nuova inchiesta della Procura di Roma ha al centro l’imprenditore Francesco Dattola, indicato dagli inquirenti come amministratore di fatto della società Nsr s.r.l.. Al suo fianco, tra gli altri, figurano Stefano Tronelli, titolare della Tron Group Holding s.r.l., e l’intermediario Antonio Spalletta. L’accusa sostiene che il gruppo avrebbe messo in piedi un meccanismo per generare denaro “in nero” tramite fatture per operazioni inesistenti, successivamente riciclate e convertite in contanti, destinati a pagamenti di tipo corruttivo. Secondo la Procura, il sistema sarebbe basato sull’emissione di documenti contabili fittizi da parte delle società riconducibili a Tronelli, intestati alla Nsr, con lo scopo di produrre liquidità pronta all’uso. Parte di questa liquidità sarebbe stata anche impiegata in beni di lusso, come orologi di valore, e avrebbe alimentato rapporti corruttivi favorendo le imprese collegate al gruppo. Gli atti giudiziari indicano che il gruppo avrebbe potuto influenzare le procedure di gara, ad esempio conoscendo in anticipo i capitolati o intervenendo per modificarli, così da avvantaggiare specifiche aziende. Un caso citato riguarda una commessa da circa 400 milioni di euro per Rete Ferroviaria Italiana, mentre un altro si riferisce a forniture per Terna spa, con presunte interferenze sugli uffici acquisti.