Delmastro, Santanché, Gasparri e ora pure il caos in Sicilia. Il governo Meloni cade a pezzi. È l’effetto domino del referendum?

Impresentabili-washing, è così riassumibile la linea dura del nuovo centrodestra. In via della Scrofa l'addio di Andrea Delmastro, uno dei più vicini a Giorgia Meloni fin dall'inizio della sua storia politica, testimonia che nessuno è intoccabile. Sull'altare ci sono le prossime elezioni politiche, in un tentativo di correre ai ripari per salvare una tornata elettorale fondamentale in ottica Presidente della Repubblica. La parola d'ordine ora è profilo basso e soprattutto profili tecnici. Al posto dell'energica Bartolozzi il magistrato Antonio Mura, al posto di Delmastro invece è sfida a due fra le avvocate Sara Kelany o la collega Carolina Varchi. In un repulisti che non si ferma certo ai palazzi romani. Negli uffici di Fratelli d'Italia sarebbe in corso un'analisi del voto territoriale, regione per regione, comune per comune. L'obiettivo è quello di individuare dove l'elettorato non è stato mobilitato. Un dato importante visto che il centrodestra governa quattordici regioni su venti. In Sicilia tremano anche il presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno e l'assessore al Turismo Elvira Amata, due personaggi di spicco della Sicilia meloniana. Secondo il commissario regionale di Fratelli d'Italia in Sicilia Luca Sbardella: "Sulle questioni giudiziarie applicheremo in Sicilia lo stesso criterio che ci verrà indicato dal partito nazionale". Pesa come un macigno quello spauracchio di ritorno pentastellato, un partito che in Sicilia ha fatto incetta di voti nel 2018.

Altro che Renzi, ecco la vera rottamazione. Il centrodestra si rifà il volto, in un effetto domino che, partito dal referendum, sta spazzando via una parte della vecchia classe politica. Cambia pelle e cambia anche natura, voltando le spalle al garantismo estremo che lo ha caratterizzato da Berlusconi in poi. Una necessità più che una scelta, con le purghe meloniane che finiscono per spostare il baricentro del potere dalla fedeltà politica alla spendibilità pubblica. Qualcuno parla di resa dei conti, l'impressione invece è che il vero confronto debba ancora arrivare.