Tutti i motivi per cui Daniela Santanchè si deve dimettere: le inchiesta sulla ministra che imbarazzano Giorgia Meloni

Ma il caso che più pesa politicamente è quello della presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps durante il Covid. Secondo l'ipotesi accusatoria la ministra avrebbe chiesto e ottenuto la cassa integrazione per i suoi dipendenti tra il 2020 e il 2021. Dipendenti che però, stando a audio, chat e mail, avrebbero continuato a lavorare. La gup di Milano Tiziana Gueli ha rinviato al prossimo 14 ottobre l'udienza. Pende infatti il ricorso del Senato alla Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione con la procura di Milano riguardante l'inutilizzabilità di alcuni atti del procedimento. Uno slittamento che potrebbe favorire la prescrizione.

Una serie di guai giudiziari che, stante la presunzione di innocenza, mettono in imbarazzo un Governo che della giustizia sta facendo una bandiera. Un nuovo fronte di scontro nel momento più difficile del governo Meloni che interessa il suo stesso partito. È la fine di Daniela Santanchè?