Cara Giorgia, il "boia chi molla" anche no: ascolta Renzi e dimettiti. Poi riprenditi l'Italia (da sola)

Siamo davanti al paradosso del partner junior in decomposizione: soggetti politici che, per evitare l'estinzione biologica, esercitano un potere di veto paralizzante, sabotando le riforme per ritagliarsi un atomo di identità. È qui che devi avere il fegato di ascoltare il fantasma di Matteo Renzi, sfrondandolo dai suoi errori narcisistici.Ok, avrà pure usato i suoi soliti, antipaticissimi, modi da bulletto di Rignano, ma ha capito già a suo tempo che la disintermediazione è una necessità vitale quando gli alleati si trasformano in zavorre impresentabili. Solo che lui, a suo tempo, non ha poi avuto il coraggio di andare fino in fondo (proprio perché è un bulletto). Dimettersi oggi sarebbe l'attivazione del famoso Majority Run: un tentativo (l’unico possibile) di purificare il consenso, drenando il sangue elettorale di chi ti rema contro per puntare a una maggioranza autosufficiente che metta fine ai ricatti da sottosegretariato e ai sabotaggi parlamentari. Certamente, il rischio costituzionale è un abisso e l’idea di un Mattarella che ne approfitterebbe per accroccare su un governo brancaleone scongiurando le elezioni c’è. È vero che la storia repubblicana è un cimitero di leader caduti nel tentativo di forzare la mano al sistema e l’ombra del Quirinale resta la variabile incognita capace di partorire l’ennesimo governo "di salute pubblica", consegnando il Paese a quel campo largo che oggi brinda sulle macerie del SI, ma sicura, cara Giorgia, che non ne guadagneresti comunque? In un contesto internazionale saturo di tensioni geopolitiche e crisi energetiche, restare ostaggio di alleati inaffidabili condanna a un’agonia politica che distruggerà irrimediabilmente il capitale simbolico costruito dal centrodestra.