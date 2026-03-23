Ecco perché la sconfitta di Meloni è la vittoria di Maurizio Landini e della Cgil

Così è stato anche in questa campagna referendaria. Chi lo ha notato è stato il sempre attento Francesco Damato sul “Dubbio”, alla vigilia del voto, che ha scritto con sagacia: “tutto mi sarei aspettato, francamente, dallo spettacolo della politica al quale sono abituato da una vita, diciamo così, fuorché una toga pur metaforicamente indossata, diciamo onoraria, dal segretario generale di una Cgil non accodatasi ma sovrappostasi all’associazione nazionale dei magistrati e alle loro correnti, o partiti”. Il concetto della sovrapposizione è chiaro: Landini utilizza la Cgil non come camera d’eco ma come moltiplicatore di potenza per rivendicare l’interdipendenza delle battaglie e creare una vera egemonia a sinistra. Spesa la credibilità per il voto di giugno, approvato, a febbraio, il rinnovo del CCNL Metalmeccanico firmato a novembre assieme da Cgil, Cisl e Uil e vinta la campagna referendaria di marzo Landini può rivendicare un pesante credito da Schlein, Conte, Bonelli e Frattoianni. Ma guai a pensare che possa essere un federatore. Il centrosinistra attuale è un mosaico che ha una sola, vera leader capace di unificarlo: Giorgia Meloni. In tal senso Landini ha valore d’uso come federatore ottimale ritenuto super partes di un campo anti-Meloni capace di trasformare i 13 milioni di voti di giugno nella base per i 14,5 del referendum di oggi. In quei voti, con ogni probabilità, c’è la manifestazione di una rivolta elettorale contro un sistema ritenuto ora incarnato dalla destra e che però non è tanto la base di un campo largo per le prossime elezioni quanto la riedizione di quell’eruzione di malcontento palesata nel 2013, 2016 e 2018 dal decollo del Movimento Cinque Stelle e dall’affossamento della riforma costituzionale di Matteo Renzi. L’effetto Landini può accelerare la forza di questa coalizione nella democrazia diretta ma non è detto che possa risultare favorevole nel contesto della democrazia diretta dove più che la critica ai rivali comuni occorre costruire un progetto comune. E questa sinistra, spesso chiamata a rincorrere stimoli esterni (Landini, l’ANM, le piazze per Gaza e via dicendo) per mostrare di avere una battaglia da combattere, in larga parte a questo progetto comune non pensa ancora.