Delitto di Garlasco: ok Marco Poggi a QuartoGrado, ma avete sentito Giarda su Stasi? “Indagini nella convizione che solo Alberto poteva aver ucciso Chiara”

Il ragionevole dubbio deve valere anche per lui? “Deve valere per tutti”, risponde Fabio Giarda. “Purtroppo quello che sta emergendo sulla vicenda di Alberto Stasi non ha insegnato niente a nessuno”. Parole che trovano una sponda emotiva nell'intervento di Giada Bocellari, altra storica componente della difesa, che in studio non nasconde la commozione ricordando Angelo Giarda. “Abbiamo combattuto l'appello bis sapendo che sarebbe arrivata una condanna”, racconta. “L'abbiamo combattuto insieme al professor Angelo Giarda e all'avvocato Fabio Giarda. Sono ricordi molto dolorosi". Poi il ritratto più distante da quello che per anni ha accompagnato Stasi sui giornali. "Alberto ha pianto tante volte. Non è una persona che piange facilmente, ma l'ha fatto. Sempre con grande dignità”. Da ragazzo a uomo, dice Bocellari, attraversando processi, carcere e una pressione pubblica che pochi riuscirebbero a sopportare. “È una persona di grande intelligenza e di grande spessore umano. Tutt'altro che freddo. Ha affrontato tutto questo con un coraggio e una dignità straordinari”. A distanza di quasi vent'anni dal delitto di Garlasco, resta una domanda che continua a dividere: quanto pesa una prova e quanto pesa una convinzione? Perché nei processi si giudicano i fatti. Ma nella storia di Alberto Stasi, sostengono i suoi difensori, troppo spesso sono stati giudicati anche i volti, i silenzi e le percezioni.