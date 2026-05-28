Danilo Toninelli sta 'na crema: basta politica, ora lancia sito di 'psicoterapia olistica online'?! "Sto guarendo dal dolore" [VIDEO]

I gatti hanno sette vite? Così vuole il detto popolare. L'unica certezza, al momento, è che gli ex parlamentari ne abbiano ancor di più. E dunque oggi ci ritroviamo Danilo Toninelli, pentastellato nonché Ministro Infrastutture e Trasporti (dal 1° giugno 2018 al 4 settembre 2019, per l'allora Governo Conte), a reinventarsi 'life coach' tramite reel Instagram appena sfornato nel feed. Per una bizzarra beffa del destino, il nostro ci si ripropone in questa inedita veste a distanza di pochi giorni dalle elezioni amministrative della sua Crema - dove nel 2012 s'era pure candidato al Consiglio Comunale, ottenendo la bellezza di nove preferenze. Ora di follower ne conta 130mila perché i social una possibilità la danno proprio a tutti, sono democratici, diciamo. "Sto guarendo dal dolore", annuncia Mr. Boccolo con gli occhiali, mentre si fa testimonial di una iniziativa, 'Basta Pensieri', che riguarda la 'psicologia olistica' e di cui, tra l'altro, è orgolioso fondatore. Il tono, la retorica al sapor di melassa, la voce: manco Fabio Volo oserebbe mai tanto. Ma per fortuna, almeno lui, Volo, a differenza di Toninelli, non gode del vitalizio da ex parlamentare. Finora, almeno.
Allora, chi c'era lo sa. Toninelli non ha mai brillato per essere il più sveglio della cucciolata al comando. Con le sue gaffe invereconde sono stati compliati interi 'Best of' e qui ve ne proponiamo uno, forse il migliore, redatto da Wired nel 2019. Sorrisi e battutine tra social e tv sulla tragedia del Ponte Morandi: c'era lui sornione di fianco a Bruno Vespa a ridersela a favor di telecamera davanti al 'plastico' portaaportese dell'infrastruttura appena crollata, causando la morte di quarantatrè persone. Cosa che fece, giustamente, imbufalire ben più di un cristiano su suolo nazionale.
Oggi proprio costui, Toninelli, l'uomo che auspicava l'avvento delle macchine elettriche subito dopo essersi comprato il SUV più inquinante sulla faccia del globo terracqueo, si preoccupa della salute mentale di noi tutti grazie a 'BastaPensieri', verrebbe da dire una perfetta sintesi della sua stessa linea 'politica', che parte da 'una missione: accompagnarti, mano nella mano, alla scoperta del tuo vero te stesso'. Citiamo dal sito ufficiale di 'sta roba: "Tutti i nostri professionisti usano l’approccio innovativo della mindfulness psicosomatica che ti aiuterà a costruire le fondamenta per un’esistenza serena e consapevole". Il primo colloquio è addirittura 'gratuito', ghiotta occasione e bontà sua. Senza grosse sorprese, l'iniziativa è stata lanciata letteralmente ieri sui social di Toninelli ma già conta decine e decine di 'recensioni entusiaste' da parte di 'pazienti soddisfatti' a cui le daniliche sedute di terapia online hanno svoltato la vita. Per carità, il primo video su YouTube risale a cinque mesi fa. Quindi tutto può essere (ma anche no, dai, bimbi).
Allora, visto che mi tocca fare 'sto sciagurato mestiere, ho dragato per voi il sito 'BastaPensieri.it' - non fatelo a casa. Fuffa, fuffa e ancora fuffa su consapevolezza ed empatia. In pratica, ogni pagina ti fa i complimenti per essere approdato lì, tu sì che sei sveglio e guarda che non tutti c'arrivano - questo l'implicito ma palese leit motiv. Lusingata, procedo a compilare il 'questionario' con addirittura sei (di numero eh 6, ndr) domande personali su lavoro, famiglia, vita sociale e realtive possibili insoddisfazioni. Poche e super generiche, ma garantiscono di 'individuare il professionista più adatto' (a me). Rispondo alla mezza dozzina di quesiti crociando la casella 'nessuna delle precedenti'. Quindi sto... bene? No, mi compare comunque una schermata d'invito a iscrivermi e accedere ai servizi della piattaforma perché 'Ottimo lavoro! Abbiamo già trovato i professionisti più adatti a te'. Ah. E per parlare di che, dato che non ho 'lamentato' alcun problema? Chissà, potrebbero sempre fare in tempo a farmene venire. O magari mi 'pensano' timida, introversa, con tutti i chakra della 'consapevolezza' chiusi a doppia mandata. Amen, io non mi 'iscrivo', sono scheggia impazzita, rifiiuto la 'psicologia psicosomatica', l'affettuosissima 'mindfullness' profferta da Danilo Toninelli. Un giorno me ne pentirò, ne sono certissima. Sì sì. Di sicuro, non avrò mai un SUV, per esempio. Ma pace, manco lo voglio.
Intanto, il sito 'BastaPensieri' coccola anche i non abbonati regalando, perché sì sono scaricabili gratuitamente, 'eBook' su come gestire tutte cose: relazioni sentimentali, la propria creatività, l'eco-ansia e compagnia intrusiva. Spunta pure un interessantissimo volumetto intitolato 'Il respiro che guarisce'. Non lo leggerò. Non leggerò nulla di tutto ciò perché, bimbi, non è che tocchi per forza stare a sentire e prendere in seria considerazione proprio tutti tutti tutti eh. Un conto è l'empatia, un altro farsi fessi. Dell'antica favola per cui 'Uno vale uno', ci è rimasto soltanto che, tante volte, manco quello.