Danilo Toninelli sta 'na crema: basta politica, ora lancia sito di 'psicoterapia olistica online'?! "Sto guarendo dal dolore" [VIDEO]

Allora, chi c'era lo sa. Toninelli non ha mai brillato per essere il più sveglio della cucciolata al comando. Con le sue gaffe invereconde sono stati compliati interi 'Best of' e qui ve ne proponiamo uno, forse il migliore, redatto da Wired nel 2019. Sorrisi e battutine tra social e tv sulla tragedia del Ponte Morandi: c'era lui sornione di fianco a Bruno Vespa a ridersela a favor di telecamera davanti al 'plastico' portaaportese dell'infrastruttura appena crollata, causando la morte di quarantatrè persone. Cosa che fece, giustamente, imbufalire ben più di un cristiano su suolo nazionale.

Oggi proprio costui, Toninelli, l'uomo che auspicava l'avvento delle macchine elettriche subito dopo essersi comprato il SUV più inquinante sulla faccia del globo terracqueo, si preoccupa della salute mentale di noi tutti grazie a 'BastaPensieri', verrebbe da dire una perfetta sintesi della sua stessa linea 'politica', che parte da 'una missione: accompagnarti, mano nella mano, alla scoperta del tuo vero te stesso'. Citiamo dal sito ufficiale di 'sta roba: "Tutti i nostri professionisti usano l’approccio innovativo della mindfulness psicosomatica che ti aiuterà a costruire le fondamenta per un’esistenza serena e consapevole". Il primo colloquio è addirittura 'gratuito', ghiotta occasione e bontà sua. Senza grosse sorprese, l'iniziativa è stata lanciata letteralmente ieri sui social di Toninelli ma già conta decine e decine di 'recensioni entusiaste' da parte di 'pazienti soddisfatti' a cui le daniliche sedute di terapia online hanno svoltato la vita. Per carità, il primo video su YouTube risale a cinque mesi fa. Quindi tutto può essere (ma anche no, dai, bimbi).