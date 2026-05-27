Al Torino Fringe Festival il teatro, la politica e tutto quello che conta. Intervista totale alla direttrice artistica Cecilia Bozzolini

Perché avete scelto proprio "Metropolis" come chiave di lettura del presente?

Abbiamo scelto Metropolis perché ci sembrava importante quanto quel film, girato cento anni fa e ambientato proprio nel 2026, parlasse di questo presente con una precisione quasi incredibile. Fritz Lang immaginava una città spaccata tra élite e masse invisibili, tra tecnologia e alienazione, tra progresso e disuguaglianza. Ci siamo chiesti: quanto siamo davvero lontani da quel futuro? Il festival nasce proprio da questa domanda. Non volevamo usare la fantascienza come estetica, ma come lente critica sul contemporaneo.



In che modo il festival dialoga con temi come intelligenza artificiale e precarietà?

Il Fringe dialoga con questi temi prima di tutto attraverso gli artisti. Molti spettacoli parlano di lavoro intermittente, burnout, identità digitali, solitudine urbana, algoritmi, iperconnessione. L’intelligenza artificiale non viene raccontata solo come innovazione tecnologica, ma come qualcosa che modifica il linguaggio, le relazioni, persino il modo in cui percepiamo noi stessi. E la precarietà oggi non è soltanto economica: è emotiva, esistenziale, relazionale. Il teatro indipendente intercetta tutto questo in maniera molto diretta, perché spesso nasce proprio da chi vive queste contraddizioni sulla propria pelle.

Durante il Late Night Fringe Show non è mancata la satira: quanto conta oggi il teatro come spazio politico e sociale, oltre che artistico?

Tantissimo. Credo che il teatro abbia ancora una funzione profondamente politica, non nel senso ideologico del termine, ma come spazio vivo di confronto. La satira, in questo, è fondamentale perché riesce a rendere accessibili anche temi molto complessi. Durante il Late Night Fringe Show volevamo proprio creare un luogo in cui cultura e intrattenimento potessero convivere senza diventare superficiali. Oggi siamo bombardati da contenuti velocissimi, ma abbiamo sempre più bisogno di luoghi in cui fermarci a guardare la realtà con spirito critico. Il teatro può ancora farlo, forse proprio perché avviene dal vivo, davanti a corpi reali.





Che rapporto ha il festival con la città di Torino?

Il rapporto con Torino è strutturale. Il Fringe non usa la città come semplice contenitore di eventi: la attraversa, la mette in relazione, la trasforma temporaneamente in una mappa culturale diffusa. Gli spettacoli entrano in circoli, locali, spazi non convenzionali, quartieri diversi, creando incontri tra pubblici che normalmente non si incrociano. Torino è una città molto teatrale, ma anche molto riflessiva, a volte persino trattenuta. Il Fringe prova a introdurre un elemento di vitalità, di contaminazione, di rischio. E credo che negli anni si sia creato un rapporto molto forte di appartenenza reciproca.



Cosa distingue davvero un Fringe Festival da un festival teatrale tradizionale?

La differenza principale è che il Fringe nasce storicamente come spazio di libertà e sperimentazione. È un ecosistema più fluido, meno gerarchico, più vicino alla ricerca e ai linguaggi emergenti. Nei festival tradizionali spesso il pubblico vede spettacoli già consolidati; in un Fringe puoi assistere anche a qualcosa di imperfetto ma radicalmente vivo. C’è un rapporto diverso con il rischio artistico. E poi c’è una dimensione molto forte di comunità: artisti, operatori e pubblico condividono gli stessi spazi, gli stessi tempi, le stesse notti. È un’esperienza molto immersiva.