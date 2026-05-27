Paolo Santo totale a MOW: “Un privilegio essere figlio di Biagio Antonacci. La narrazione vittimista è stantia. Vengo dalle hit, ora canto senza compromessi”

Questo disco è molto diverso da “L’eta d’oro”, il tuo singolo d’esordio del 2024. Cosa è cambiato da allora?

“L’età d’oro” era un ibrido delle mie due anime, quella di autore e quella di cantautore. Quel singolo era ancora influenzato da quel periodo, in cui mi trovavo spesso chiuso in studio con altri artisti per lavorare alle loro canzoni e per questo è un brano un po’ più calcolato, per quanto lo adori. Invece, per scrivere “Paolo Santo Superstar” serviva tempo per poter delineare un progetto coerente. Il disco arriva da un periodo di solitudine creativa in cui ho fatto una ricerca su quello che piaceva solo a me. Scrivere tanto per gli altri ha un sacco di vantaggi, ma è anche vero che a volte ti depersonalizza molto. Avevo necessità di trovare qualcosa che mi appartenesse davvero, volevo ritrovare una passione infantile attraverso un dialogo con me stesso. Volevo capire che tipo di voce io volessi essere.

Ti è mai capitato di dover “annacquare” un’idea artistica per renderla più commerciale?

Forse il verbo giusto è “compromettere”. Ma si può compromettere anche in positivo, soprattutto nel pop, è anche interessante, quando la mia creatività si sposa con quella degli altri, con altri linguaggi. In passato sono stato bene nelle vesti di “pensatore a servizio”. Sono felice di essere un autore e di adoperare quel tipo di creatività, ma quella è comunque una creatività più compromessa. Scrivere una hit vuol dire cercare di mettere d’accordo tutti. Questo disco, invece, è d’accordo solo con me. Attenzione, io non credo che esista una creatività di serie A e una di serie B. Chiaramente quando lavori come autore, lavori anche con un obiettivo, che può essere un pezzo per Sanremo o per l’estivo. Ci sono tutta una serie di paletti che racchiudono la creatività.

Esiste una formula per scrivere la hit che funziona?

Qualcuno dei “piani alti” è convinto di sì: che siano gli artisti, i discografici o gli autori. Nell’ultimo periodo l’idea della formula è stata molto canonizzata. Penso anche che oggi la musica italiana sia oggettivamente meno interessante e meno coraggiosa, parlo della cosiddetta musica mainstream, sanremese o da classifica su Spotify, e il motivo è proprio legato a questa idea di “formula” su cui ci si sta focalizzando. Io ho sempre cercato di stare più lontano possibile dall’idea di formula. Cerchiamo di fare un lavoro di ricerca sul linguaggio, come per quel che riguarda il progetto Annalisa, per esempio. Magari la formula della hit potrei anche averla, ma anche nei brani più nazionalpopolari di cui sono coautore ho sempre cercato di mettere il taglio nella tela, ci provo sempre, perché altrimenti non sarebbe davvero interessante fare questo lavoro. Per me è sempre stata una responsabilità dare tutto me stesso e non accontentarmi mai. Per questo penso anche che per essere più performante bisogna scrivere meno e con artisti che davvero ti stimano come pensatore, altrimenti diventi un’applicazione per fare bene qualcosa, quello a me interessa meno.

Ti infastidisce l’idea di essere etichettato come “quello che fa le hit”?

Non mi dispiace se qualcuno mi relega ad autore di hit, perché tutto sommato lo sono. Non mi offendo se lo fanno gli altri. Io, però, mi sono chiesto spesso se stessi dando il meglio di me stesso. Ho pensato che potessi mostrare chi sono, senza quel famoso compromesso. Come autore mi sono sentito meno responsabile, solo un nome all’interno dei crediti che faceva quel che poteva. Soprattutto dopo aver compiuto trent’anni ho pensato: “Ok, sono sette anni che scrivo canzoni, ma cosa sto lasciando di mio?”. Volevo creare qualcosa che potesse aprire un dialogo. Avevo necessità di mettere una bandierina, per quello ho fatto il disco.