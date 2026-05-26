Willie Peyote a MOW: “Vale la pena combattere per il diritto di fallire”. L’intervista, i potenti del mondo e “Anatomia di uno schianto prolungato”

La nostra ultima intervista risale alla Festa del cinema di Roma, in occasione del documentario Willie Peyote. Elegia Sabauda di Enrico Bisi. Avevamo una domanda in stand-by, dato che, in quel momento, dovevi ancora assistere all'anteprima del (tuo) film. Come è stato guardarti sullo schermo?

Beh, ero po’ in imbarazzo, ecco. Vedersi per un’ora e mezzo sullo schermo se non hai disturbi narcisistici troppo sviluppati diventa un po’ pesante (ride, ndr). Battute a parte, è stato molto utile, in questi giorni mi sono reso conto che forse vedermi con gli occhi di Enrico nel documentario mi ha aiutato a liberare alcuni lati di me che magari nelle canzoni tenevo un po' nascosti, o che non volevo mostrare. Credo che un pezzo come “Burrasca”, presente nel nuovo disco, sia venuto fuori anche per via del fatto che c’è stata quella cosa prima.

Cosa hai scoperto di te?

Ho scoperto che non devo avere troppa paura di togliermi dei paletti mentali, di sembrare troppo semplice, che era sicuramente un problema che avevo, o il timore di essere troppo “addolcito”. Nell'album mi sono lasciato un po’ andare. Non è stato realizzato tutto con quel tipo di approccio, però guardarmi da fuori, attraverso gli occhi di qualcun altro, mi ha aiutato a vedermi in modo più completo e a lasciarmi andare di più.

Nella realtà in cui viviamo è come se fossimo sempre in uno stato di allerta. Ci dicono che siamo finiti, che sta per arrivare una terza guerra mondiale, i media ci bombardano, non fanno altro che avvisarci dell’arrivo “prolungato” di “schianti”. Eppure, ci sono anche tanti problemi “stupidi” o di poco conto che vengono normalizzati o resi importantissimi. Per te quali sono le vere urgenze, i veri punti su cui vale la pena combattere, mettere la testa?

Secondo me dovremmo intanto combattere per restituirci un mondo nel quale possiamo annoiarci, arrivare in ritardo e talvolta addirittura perdere, perché si è perso proprio questo. Se penso alle nuove generazioni, gli abbiamo messo una pesantezza addosso del dover raggiunger gli obiettivi in pochissimo tempo, alzare costantemente l’asticella, che questa cosa non fa bene a nessuno. Me la vivo male anche io. Nel disco, ad esempio, c’è un riferimento a quanti studenti si suicidano sempre più spesso per non aver raggiunto i risultati universitari che volevano, che si aspettavano o che qualcun altro si aspettava da loro. Vale la pena combattere per tornare ad avere il diritto di fallire.

In questo disco tornano i Subsonica che sono stati dei mentori per te. Che effetto ti fa sentirti dire, magari da chi vuole fare questo mestiere, che sei tu il mentore?

A me non è successo ancora, sarebbe un onore, senza alcun dubbio. Se potessi fare per qualcuno quello che i Subsonica hanno fatto per me, sarebbe uno dei riconoscimenti più grandi, però adesso, davvero, non ho la sensazione di averlo fatto, quindi non me lo sono posto il problema. Io gli sono grato, senza di loro non sarei qui. Quando dico che sono grato ai Subsonica lo dico sia come mentori da lontano, sia come mentori da vicino quando mi hanno accolto nel loro contesto. Non credo sarò mai in grado di fare quello che hanno fatto i Subsonica per me, per Torino, e per la musica italiana in generale. Quindi non me lo pongo il problema.