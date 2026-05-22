Giuli potrebbe (o vorrebbe) tornare al Maxxi? Per farlo deve smarcarsi da Fdi e avvicinarsi alla sinistra (e già lo sta facendo). Le voci romane sul ministro della Cultura

Che la priorità sia “l'amore per Venezia”, come assicura il ministro Giuli in missione di pace dal "fratello" Buttafuoco, presidente della Biennale, come potremmo mai permetterci di metterlo in dubbio? Sarebbe impertinente, ma è altrettanto maliziosa e seducente la teoria per cui tutto il gran caos di queste settimane al Ministero della Cultura, abbia un senso ben più strategico. D'altronde l'orizzonte che si profila tremulo nell'aria (bollente) che tira è incerto. Non si riesce a scorgere il punto in cui il mondo finisce, dove gli alberi maestri vengono inghiottiti e tutto precipita nel vuoto delle prossime elezioni politiche, o chissà, magari di un voto anticipato, e chi può dirlo, di una imprevedibile crisi di governo dell'ultimo momento. Al netto di quel che non ci azzardiamo a prevedere, negli ambienti romani l'ipotesi di un governo tecnico (al di là della sua plausibilità, o meno) pare così tanto eccitare i democratici di quel "partito cinese" che, tra occhiali e baffetti, si danno un gran da fare in convegni sul nuovo ordine mondiale post-occidentale. Tutti, ma proprio tutti, sono impegnati con squadra e compasso in previsioni del futuro equilibro politico e il presente Dis-equilibrio post referendario. Ministro della Cultura Giuli, nonché ex direttore del Maxxi, un bel direttore, al quale potrebbe non dispiacere l’idea di tornarci, al Maxxi. Perché l’intenzione non rimanga tale occorre prendere alcuni provvedimenti, ovvero porre rimedio ai peccati commessi. Per questo, dal mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni si è arrivati al licenziamento di Emanuele Merlino - fedelissimo del potente sottosegretario di Meloni, Giovanbattista Fazzolari – ed Elena Proietti, silurata con una pec il giorno della festa della mamma, proprio lei che non se ne vuole “fare una ragione”, definendo sé stessa “donna di partito”. Ecco, cari lettori, forse è proprio questo il punto che sfugge. Giuli non è un uomo di partito.