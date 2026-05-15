“L’educazione sentimentale” da ultras del ministro Giuli: “il Melanzana” in curva Sud, i “gruppacci”, gli scontri e il derby Roma-Lazio. E c'è una riflessione sull’“ultraviolenza”

Rinnegare il proprio passato è roba da vili. Al contrario, lo studio della storia (personale o collettiva) è la condizione necessaria all’evoluzione. Alessandro Giuli è il ministro della Cultura, già firma del Foglio e, come più volte ha spiegato sulle pagine del quotidiano, ex ultras della Roma. La coppia cultura-calcio suona male solo a chi il secondo lo snobba per arroganza. Un atteggiamento che non tiene conto del fatto che il calcio, e lo sport in generale, sono invece portatori di significati che vanno al di là della semplice performance. Sono riti collettivi, volendo essere retorici. Guardando le componenti coinvolte qualcosa sul fenomeno diventa più comprensibile. Gli ultras sono soggetti senza dubbio responsabili dell’espansione e della diffusione della passione per il calcio. Le curve organizzano trasferte, portano canti e folklore, raccontano storie attraverso immagini. Riti, appunto. E lo stesso Giuli ne ha scritto, riportando sul Foglio le cronache della sua vita passata. Siamo in aria di derby romano (che si giochi a pranzo di domenica o il lunedì sera: è il weekend del derby) e proprio Roma-Lazio è il tema di alcuni racconti del Ministro. Ma non solo della stracittadina parla Giuli. Così comincia infatti il pezzo “La palla e la bestia” del 27 febbraio 2015, il giorno successivo alla trasferta vincente dei giallorossi in Olanda contro il Feyenoord: “Alla fine, oltre alla qualificazione, la sola vendetta che i romanisti si sono presi è stata lasciare Rotterdam così come l’hanno trovata. È rimasto deluso chi s’aspettava che un manipolo di eroi scemi andasse in Olanda per riparare l’onore della Barcaccia con lame e mazze”. Nella gara d’andata gli olandesi avevano mostrato le proprie capacità sul campo e fuori, devastando Roma e vandalizzando la Barcaccia del Bernini in Piazza di Spagna. Un gesto che chiedeva vendetta. Ma la curva Sud in trasferta non si è lasciata trasportare, anche perché “Come insegnano i veterani, se hai fatto brutta figura in casa, fuori casa rischi solo di fare peggio: ti pesteranno le guardie straniere e le risate del nemico-spettatore saranno il colpo di grazia alla tua credibilità”. Chissà se davvero come ipotizzato da Giuli qualche ultras non si sia poi beccato con i rivali “in qualche discoteca estiva” per un regolamento di conti definitivo. “Insomma col Feyenoord è finita bene, ma non è finita. Perché la palla e la bestia non si separano mai, il calcio e l’ultraviolenza sono i due volti di un’educazione sentimentale che può cominciare in tenerissima età e che merita d’essere raccontata. Da chi c’era (e non c’era), come in una fiction autentica”. Perché questo è il tema dell’articolo: l’educazione sentimentale e da ultras.