Pensatela come volete, ma le coreografie di Lazio e Inter hanno spaccato: Beethoven in curva Nord, “la vita in gioco” dei nerazzurri. E il pensiero degli ultras va a Gabriele Sandri: “Finale scolpita nella tua memoria”

Possiamo pensarla in tutti i modi sugli ultras di Lazio e Inter. Una cosa, però, va detta: le coreografie messe in piedi per la finale di Coppa Italia erano devastanti. Le due tifoserie organizzate da giorni avevano chiesto il supporto di tutti, dando istruzioni su come comportarsi; i telefoni devono essere lasciati in disparte, almeno per qualche minuto. I due versanti dello stadio Olimpico completamente coperti dai colori delle due squadre. “Senza paura” i laziali, giocandosi la vita i nerazzurri. La curva Nord rappresenta l’aquila, simbolo del club, sostituito da un uomo con la sciarpa biancoceleste sopra la frase, presa dall’Inno alla gioia di Beethoven: “Vien sorridi a noi d’accanto. Primogenita del sol”. Gli ultras dell’Inter, in trasferta ma amici degli ospiti, hanno risposto con la storia: “Dal 1969 ci giochiamo la vita per te”. Un uomo con cappello e barba guarda il simbolo della Coppa Italia. La vittoria, alla fine, sarà loro. Una vittoria portata fino in fondo con rispetto tra le due tifoserie. Gli interisti citano un fatto di cronaca caro a tutto il tifo laziale: “Il popolo interista ricorda Gabriele Sandri. Questa finale è scolpita nella tua memoria”. Gabriele Sandri, Dj Gabbo, ucciso dall’agente Luigi Spaccarotella mentre seguiva la Lazio in trasferta. È il mondo ultras, fatto di simboli e sangue lasciato sulle strade che riempie le caselle di un movimento pieno di contraddizioni; di infami e fedeli, alleanze e nemici. Mentalità. Codici scritti nella prassi e non sui testi.