Corona ha sganciato delle bombe pesantissime sui procuratori nel calcio, perché nessun quotidiano sportivo dalla Gazzetta al Corriere non ne parlano? L’unico è Tuttosport (che la definisce “spericolata crociata”)

Peccato che, il giorno dopo della puntata, i principali giornali che dovrebbero occuparsi di sport la ignorino. Prima pagina? Macché. Sul web? Neanche. Nel cartaceo: Gazzetta dello Sport? Nulla. Corriere dello Sport? No. Tuttosport? Un trafiletto a pagina 21: "Corona, la spericolata crociata contro i procuratori". Crociata spericolata, come a dire: roba da circo, niente da vedere.

Nel caso della Gazzetta c'è poi un dettaglio da sottolineare: il giornale è di proprietà di Urbano Cairo. E nella stessa puntata Corona cita Cairo direttamente — il presidente del Torino avrebbe versato all'intermediario Paolo Busardò decine di milioni in commissioni per le cessioni di numerosi giocatori. Il proprietario del giornale finisce nella puntata, il giornale non ne scrive una riga. Non è prova di niente, ma merita una menzione. Il problema è che il giornalismo sportivo italiano vive dentro il sistema che dovrebbe raccontare. Gli inviti, le esclusive, i retroscena di mercato, tutto passa per buoni rapporti con agenti, dirigenti, club. È un problema, anche, di libertà di stampa.

Ma piaccia o meno Fabrizio Corona, il suo personaggio, il suo modo di fare inchiesta, si è persa l'occasione per parlare, in modo serio e costruttivo, di un problema che nel calcio italiano è reale. E confondere il giudizio sul messaggero con la valutazione del messaggio è l'errore più comodo che esiste.