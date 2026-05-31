Pecco Bagnaia magistrale al Mugello: “Quasi come una vittoria, tornerò”. E poi (suo malgrado) ci racconta del figlio che gli nascerà ad agosto

La conferenza sembra finita. Poi un giornalista greco gli fa la domanda che nessuno si sarebbe aspettato: “Pecco, so che tra due mesi diventerai padre. A volte dicono che si perdano due decimi al giro, pensi che succederà anche a te?”. In sala conferenze scende il gelo mentre la domanda continua, arrivando alla sua velocità con la Ducati Panigale e alla Race of Champions che vedremo al WDW tra poco più di un mese. Che Pecco e Domizia aspettassero un figlio era cosa nota da mesi nel paddock della MotoGP, eppure le testate presenti in pista (tra cui la nostra) avevano scelto di non dare la notizia per rispettare la sua privacy. Questo finché il quotidiano sportivo più famoso in Italia ha deciso di raccontare la cosa in un articolo messo online la domenica mattina. “Risponderò a questa domanda una volta”, inizia Bagnaia con grande calma. “Siamo sportivi ed è vero che dobbiamo rispondere alle domande, però rispettare la vita privata dei piloti credo sia un compito dei giornalisti. Stamattina, quando mi sono svegliato e ho visto che c’era un articolo raccontando questa cosa mi sono arrabbiato, perché… non è vero che non volevamo dare l’annuncio, però la vita privata dovrebbe essere rispettata. Voglio ringraziare i molti giornalisti che sapevano questa cosa da molto tempo e non hanno detto niente. Al contrario, un giornalista che viene qui solo ogni tanto l’ha messo online. Per me è sbagliato e i giornalisti devono rispettare le decisioni delle persone. A parte questo sono molto felice, è la cosa migliore che mi sia successa in vita, già Domizia lo è e questo è un altro grande regalo che mi fa la vita. Sono molto felice, vediamo. È qualcosa che scopriremo quando il bambino nascerà ma non credo che perderò due decimi al giro, magari guadagnerò qualcosa. Vediamo, sarà un bambino con tanti zii e magari ogni tanto lo darò anche a Bez”. Risate.



A questo punto Bezzecchi fa un gran sorriso: “Questo weekend ho preso in braccio un bebè per una foto e… non sono ancora pronto”. Altre risate. Pecco riprende a parlare: “Voglio chiudere questa cosa, quindi per favore rispettate la mia decisione di non parlarne troppo perché è la mia vita privata. A parte questo, la seconda domanda era sulla Panigale… sono stato molto contento del tempo che ho ottenuto, anche se Celestino Vietti è stato più rapido”.



Tra una settimana la MotoGP sarà di nuovo in pista per il GP d’Ungheria, al Balaton Park. Marc Marquez sarà più in forma, le Aprilia partono col favore del pronostico e Fabio Di Giannantonio continua ad essere estremamente costante. La sensazione però è che Pecco Bagnaia sia finalmente pronto a risalire la china.