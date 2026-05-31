The Maniac rules: la rabbia se spinge e una moto se corre. Andrea Iannone ha due valigie così e una sfida per Casey Stoner: “qua niente elettronica”

Insomma, s’è affacciato a un mondiale, ha visto l’aria che tirava, ha vinto e, tutto in un giorno solo, ha invitato alla sfida il più grande di sempre. Buttando l’à pure l’idea di una gara con queste moto e le leggende del Motomondiale, Valentino Rossi compreso. Risultato? Basta aprire i giornali questa mattina per accorgersi quanti titoli e colonne ha avuto il Mondiale Bagger al Mugello: più di quelli avuti, tutti insieme, nelle prime tappe di questo nuovo campionato. Insomma, Andrea Iannone è arrivato e c’è già un prima di Iannone e un dopo Iannone. Roba che riesce a pochi. Anche se lui, ieri, forse non se ne è neanche reso tanto conto, così istrionico e a fuoco per la vittoria appena ottenuta. “Vedere quanta gente mi vuole bene è l’unica cosa che mi emoziona più del correre in moto – ha detto - Siamo al Mugello e vedere queste persone che vengono a cercarmi per darmi un abbraccio, per dirmi di non mollare, per ricordarmi che sono forte è emozionante. Una ragazza mi ha regalato una rosa che ha fatto a mano e un bigliettino che mi ha fatto commuovere. È stata stupenda. Sono felice che le persone in me vedano quel seno di, tra virgolette, non arrendersi mai, e sapere come rialzarsi anche quando si cade, tornando col sorriso".

Emozioni che poi Iannone ha sintetizzato più a freddo in un post affidato ai social, mentre in sala stampa era stato un fiume di parole. “Quando sono passato primo sotto la bandiera a scacchi ho detto due sole parole: ‘cazzo, vaffanculo!’. Scusate, ma sì, è stato bello. Ogni vittoria è bella in maniera inimmaginabile, non importa la categoria: vincere in MotoGP, vincere in Superbike, vincere in Moto2, alla fine la vittoria non è facile, non te la regala nessuno e tutti la vogliono. Sono arrivato qui e ho visto Rovelli che è diventato... (aggressivo? ndr), ha trovato il coraggio di superare. Io voglio dire: ma quando mai? Ma dove? Quando arrivo io diventano tutti... un po' di rispetto dai”. Parole dette, ovviamente, ridendo.