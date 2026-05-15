Rabbia e par condicio a Barcellona: Pecco Bagnaia va giù dritto, Jorge Martín pensa a Luis Salom. E Valentino Rossi si presenta nel box VR46 nel pieno del mercato

Franco Morbidelli si è mostrato sorridente nonostante il quindicesimo posto di giornata e, a domanda, ha parlato a lungo delle bel privilegio di avere - come in questo caso - Valentino Rossi nel box: “È impegnatissimo per il 95% del tempo, così quando viene da noi è bellissimo. Per me è uno dei migliori cinque sportivi di tutti i tempi”. Quando gli chiedono quali siano lui risponde piuttosto in fretta: “Michael Jordan primo, poi Leo Messi, Valentino, Mike Tyson e… Tiger Woods. Quindi Vale lo metto sul podio”. Qualcosa di simile l’ha detto Fabio Di Giannantonio, sesto e ancora piantato nella parte alta della classifica. “Ha un occhio incredibile. Mi sorprende ogni volta perché vede cose che potresti capire soltanto dai dati e tu gli dici… 'Ma come hai fatto? Cosa sei, in moto con me?’”.



C’è il lieve sospetto che la presenza di Valentino sia dovuta anche alle ultime mosse di mercato. Con Fabio Di Giannantonio diretto in KTM e Joan Mir che lascerà la Honda a fine stagione (per dirigersi, pare, in Gresini, come riportato da Simon Patterson per The Race) la sella rimasta libera in VR46 a fianco di Fermín Aldeguer sarà contesa tra tre italiani, o almeno così ha lasciato intendere Rossi: i principali candidati sono quindi Nicolò Bulega, Luca Marini e Celestino Vietti. Sempre su Mir si parla di una netta riduzione di stipendio rispetto ai milioni a cui lo ha abituato HRC, condizione che lo spagnolo sembra piuttosto incline ad accettare in cambio di una moto competitiva. Moto che, lo ricordiamo, non è detto che sia una Ducati, in quanto Gresini non ha ancora ufficializzato il rinnovo con Borgo Panigale. Con Gunther Steiner accasato in KTM (almeno secondo Rosario Triolo per Sky) infatti la Honda potrebbe tornare a sedersi al tavolo di Nadia Padovani con la speranza di mettere in pista un terzo team nel 2027. Il che sarebbe piuttosto buffo per Joan.

Per chiudere, il passo gara per il momento ci dice di guardare a Pedro Acosta, alle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martín e ad Alex Marquez, che dopo una Le Mans complicata pare aver ritrovato velocità con la Ducati. Da domani poi in pista dovrebbe tornare il sole e un po' di aderenza.