Valentino Rossi, nel box a Barcellona: “Bezzecchi pienamente in lotta per il mondiale”. E poi il secondo pilota (italiano), Diggia e i valori di questa MotoGP

Dice di aver visto un Di Giannantonio in forma e in sintonia con la Ducati GP26, per delle ragioni ben precise: “Tra una pista e l’altra cambiano pochissimo, lavorano soprattutto di messa a punto. Anche in frenata e in ingresso curva è molto efficace e riesce a portare tanta velocità in percorrenza. Naturalmente c’è ancora da lavorare, perché sono tutti racchiusi in pochi decimi, ma mi sembra davvero molto veloce”.

Prima di passare alle domande dallo studio, però, non si può non affrontare l’argomento Bezzecchi. L’italiano è in testa al Mondiale, a Barcellona è già tra i qualificati per il Q2 e, per Rossi, l’essere stato battuto da Martin a Le Mans fa assolutamente parte del gioco: “Bez sta facendo una stagione incredibile. Nelle cinque gare lunghe ne ha vinte tre e nelle altre due è arrivato secondo. È pienamente in lotta per il Mondiale. A Le Mans Martin è stato più forte, ma parliamo comunque di un campione del mondo MotoGP. E infatti oggi anche lui era in difficoltà, fuori dai dieci. La costanza, in questa MotoGP, è difficile per tutti”.