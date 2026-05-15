Davide Tardozzi a MOW: “Marc nel box ha mostrato la sua fragilità. Basta associarlo al 2015 con Valentino, è una persona diversa”

Spostandoci dall’altro lato del garage, a Le Mans un pilota ha fatto il record della pista e l’altro la pole. Dai test di Jerez pare che Pecco Bagnaia abbia trovato qualcosa.



“Sì, credo che la nuova aerodinamica lo abbia aiutato. E sicuramente la pista, perché lui a Le Mans è sempre andato molto forte. Noi siamo molto soddisfatti della prestazione di Pecco ed eravamo confidenti in un buon risultato, poi purtroppo c’è stata una scivolatina”.



I tifosi hanno pensato che Davide Tardozzi si fosse arrabbiato per la pole di Bagnaia…



“Al di là di quello che dicono sui social le cose bisognerebbe viverle: io con Pecco ho un rapporto di stima profonda che va anche oltre al lavoro, nessun problema. Zero problemi. Pecco gode della nostra stima, ogni tanto succedono delle cose che nessuno vorrebbe però non esiste che ci sia stato un litigio o che io non sia stato contento… ero dispiaciuto e ci mancherebbe”.



Ducati e Aprilia: secondo me non siete così lontani come sembra. Tu come la vedi?



“intanto complimenti all’Aprilia, perché è già da metà dell’anno scorso che stanno andando molto forte, non da quest’anno. Quindi complimenti a loro e sopratutto a Bezzecchi e a Martín. Poi appunto non credo che siamo così distanti, loro hanno certe caratteristiche che fanno funzionare meglio la loro moto e noi altrettanto. Detto questo intanto abbiamo bisogno di arrivare in fondo alle gare. Di Sprint ne abbiamo vinte e di domenica Alex Marquez ha vinto a Jerez, è stato veramente bravissimo”.



E Pecco è a podio di sabato da tre gare consecutive.



“Sì, poi chiaramente il podio della domenica dà più punti ed è più determinante. Detto questo, pur riconoscendo che l’Aprilia in questo momento sta andando molto forte non credo che saremmo molto distanti”.



Se fossi il tuo capotecnico come mi diresti di farla la tua moto?



“Intanto mi preoccuperei. Dopo di che farei quello che ogni tanto fa il pilota, cioè l’ingegnere. Ma siccome so che il pilota deve trasmettere delle sensazioni ma non dire cosa fare… lascio lavorare te”.