Cos’è il promoveatur ut amoveatur e perché Honda ha reso Alberto Puig 'HRC Advisor' per il 2027 mettendo Davide Brivio al suo posto

In tarda mattinata Luca Marini si presenta in sala stampa, producendosi in un sincero ma forse fin troppo prevedibile encomio alla ‘salutava sempre’: “Voglio dire che Alberto è una grande persona”, racconta. “È stato fantastico lavorare con lui e spero che in futuro continui a lavorare con Honda. Ha un gran carattere, anche se magari a voi può sembrare il contrario. È un uomo che ti parla in maniera molto diretta e ci sono veramente poche persone nel paddock a fare così. Sono contento che rimanga in HRC”. Quando gli chiediamo di raccontarci un aneddoto su di lui, Luca si prende dieci secondi. Alla fine sceglie di non dire niente: “Mi vengono in mente troppe cose, che però non voglio raccontarvi”.



Joan Mir, più tardi, è più o meno dello stesso avviso: una persona sincera, onesta, che ti dice le cose come stanno. E che, nonostante tutto, gli è stato sempre vicino nei momenti più duri della sua carriera, che sono “Quelli in cui conosci davvero le persone”.



Oltre alle motivazioni tra il tecnico e il politico ce n'è una più umana che a dire la verità ha sempre giocato un ruolo abbastanza importante nelle speculazioni sul suo addio al ruolo di Team Manager: Alberto Puig vive con la gamba sinistra martoriata da una serie di complicate operazioni chirurgiche (tra cui l'applicazione di tessuto osseo di origine bovina) in seguito a un brutto incidente in gara a Le Mans, nel 1995. Da lì Alberto ha continuato a lavorare nel paddock con lo spettro dell'amputazione a soffiargli sulla collottola. Ora forse diminuiranno un po' i dolori, le sessioni di fisioterapia funzioneranno meglio e la gamba, chissà, diventerà un problema più gestibile. Certo, per uno come lui stare lontano dal box rischia di essere persino una ferita più dolorosa.