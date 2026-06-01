L’impatto di Verstappen e Rossi, il mondo GT, la F1: a Monza ne abbiamo parlato con il Re del paddock, Stephane Ratel

Sono le 8.30 di domenica mattina, Monza è già gremita di tifosi. Questo fine settimana, a sgasare ci hanno pensato i motori del GT World Challenge, per il terzo round della serie Endurance. Attraversiamo il paddock facendo lo slalom tra ragazzi e ragazze vestiti di giallo fluo, impazienti di vedere Valentino Rossi, e ci dirigiamo dritti nell’hospitality di SRO Motorsport, il promoter della serie. Ad aspettarci c’è Stephane Ratel, capo e fondatore dell’organizzazione, pronto a incontrare un gruppo ristretto di giornalisti per una sessione di domande e risposte.

Ratel non è un personaggio qualunque. È l’uomo che 32 anni fa ha fondato il BPR Global GT Series con Peter Sauber e Jürgen Barth, un campionato nato quasi per scommessa e che nel tempo ha cambiato più nomi di quanti se ne ricordino: BPR, poi FIA GT, poi FIA GT1 World Championship, poi Blancpain GT Series e infine, dal 2019, GT World Challenge. Un percorso lungo tre decenni che oggi trova il suo punto più alto, proprio in questo momento: griglia piena, pubblico record, costruttori in aumento e due dei nomi più grandi del motorsport mondiale che hanno scelto di correre (anche) nel “suo” GT: Valentino Rossi e Max Verstappen. Non male per un campionato che molti, per anni, hanno considerato minore rispetto alla F1.

Dopo aver bevuto un caffè insieme al capo della comunicazione di SRO, Anthony Peacock, ci accomodiamo all’interno di una saletta vetrata, sedie di pelle e tavolo di legno. Ratel ci dà il benvenuto, poi inizia a parlare per venticinque minuti suonati. Si parte da Verstappen al Nurburgring, si passa per Valentino Rossi e il suo ruolo centrale nella crescita della serie, con tanto di paragone col calcio, si arriva a una riflessione sulla F1. Non esiste migliore o peggiore, ma l’analisi fatta dal francese non fa una piega.