La Ferrari Luce piace ai piloti del GT? Siamo stati a Monza e l’abbiamo chiesto a tutti: non è andata benissimo

Il più diretto di tutti è stato Kelvin van der Linde, pilota ufficiale BMW e vincitore della 24 Ore di Spa nel 2022, nonché ex compagno di squadra di Valentino Rossi proprio nel team WRT. Al sudafricano sono bastate tre parole per affondare il progetto: “È una Tesla extra lusso. O quantomeno è ciò che mi sembra. Non sono un grande fan, onestamente”. Poi si ferma, sorride e aggiunge: “Ma è per questo che guido una BMW e non una Ferrari”.

Più nel dettaglio è sceso Raffaele Marciello, anche lui pilota ufficiale BMW e tra i più vincenti nel mondo GT degli ultimi anni. Lello, com’è conosciuto nel paddock, oltretutto ex Ferrari Driver Academy tra F3 Europea e Formula 2, è chiaro: “Da possessore di alcune Ferrari posso dire che tutti i modelli hanno un’identità ben precisa, compresi gli ultimi come la 296 o la 812, anche negli interni. Questa mi sembra una Ferrari diversa dalle altre”. Il problema, spiega, è la continuità: “Quando compro una macchina, da cliente mi piace sedermi e ritrovare una certa coerenza. Che sia bella o brutta è soggettivo, ma a me personalmente non piace. Il pubblico - aggiunge - si è già espresso da solo”.

Dall’altra parte del paddock, davanti all’hospitality Ferrari AF Corse, c’è Sean Gelael, pilota e grande amico di Antonio Giovinazzi. Lo salutiamo, ci scambiamo due parole e poi gli poniamo la solita domanda: “Cosa pensi della Luce?”. “Non l’ho vista”, afferma con grandissimo sarcasmo. Poi, sorridendo, aggiunge: “È quella celeste, giusto?”. Non serve altro da aggiungere, insomma.