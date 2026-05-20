“Svegliatevi! Ve lo stanno mettendo nel cu*o!”: il muso duro di Carlo Pernat ai piloti della MotoGP. E su Marc Marquez, Ducati e il mercato...

Ti sento carichissimo, ma partiamo dal mondo al rovescio di domenica…

Io ritorno al discorso che ti ho fatto un mese fa nell'ultima chiacchierata. Questo è un cambio epocale della MotoGP, no? Diciamo, i cambi epocali sono stati quasi nulli, sì, dalla 500 due tempi alla quattro tempi, ma poco di più come le alette e queste cose così. Adesso, secondo me, questo è il cambio più epocale di tutti perché racchiude tutto: cilindrata, elettronica, aerodinamica, nuovi contratti, contratti con le case, i diritti televisivi che vogliono essere divisi diversamente, i circuiti cittadini. Bisogna riguardare tutto e i piloti devono pretendere di essere messi al centro di questa rivoluzione, invece se lo stanno facendo mettere nel cu*o…

Metafora colorata per dire cosa?

Che c’è la necessità di rendersi conto che questi ragazzi sono, appunto, ragazzi. Atleti di altissimo livello, ok, professionisti ben pagati e ok anche questo, ma sono esseri umani. Mi ci arrabbio e mi dispiace farlo adesso perché sembra che tutto sia legato alla paura vissuta domenica. Invece c’entra niente: domenica è stato scioccante, ma il problema c’era prima di domenica e ci sarà dopo. Faccio un esempio: la Sprint Race. Ho capito che ti fa riempire i circuiti, ma così piloti fanno 44 Gran Premi, perché poi la Sprint Race è un Gran Premio. Perché quando tiri giù il casco, che siano 13 o 20 giri, te le dai per vincere. Un anno di MotoGP di oggi vale come tre di prima. Li spremono come limoni. Pretendono che siano mezze marionette: si alzano la mattina alle 9, devono fare i giri, le televisioni, le cose, millemila impegni con gli sponsor. Ma ragazzi, stiamo scherzando? In Formula 1, dove di Sprint ne fanno sette o otto in tutto l’anno, non sono mica dei deficienti. Cioè, da noi i piloti di moto stanno accettando di tutto, facendo 44 gare mentre sono impegnati in cento cose diverse ogni giorno e per tutto l’anno.

Cosa devono fare secondo te?

Svegliarsi! Ma svegliarsi in fretta! In questo cambio epocale devono fare un'associazione, per lo meno dare a uno di loro, un esterno che sia pratico, il compito di gestire i loro interessi. Sono quelli che alla fine lo prenderanno più nel cu*o, hai capito? Non puoi fare 44 Gran Premi all'anno, fare tutta quella pubblicità, non mollare mai, non li vedi più sui campi di gara. Loro sono impegnati dalle 9 del mattino alle 10 di sera. Ma come cazzo fai? Si devono svegliare…

Quale è la tua paura?

Io ho detto addio a un pilota in mezzo alla pista. Non voglio parlare sempre del Sic, ma, fidatevi, so cosa significa e quanto dolore c’è quando poi succedono certe cose. Non si augura a nessuno, a nessuno davvero. Purtroppo le corse sono pericolose di loro, anche quando tutto è fatto con crtiterio, se ci mettiamo a tirare la corda sopra è un andare cercando che si spezzi. A Barcellona li hanno fatti ripartire per la terza volta quando molti di loro non avevano neanche le gomme nuove da montare. Lì, ragazzi, è successo di tutto, ma nonostante questo sono tre anni che di spostare più avanti la partenza di Barcellona se ne parla e basta e nessuno lo fa mai. Ma ti pare che vadano in tre alla Safety Commission? Vanno in tre: Marini, Bagnaia e un altro. Tre, ma ti pare? Per la loro vita... ma non so cosa dirti, a me sembra di sognare a volte. Però ragazzi, se questi vogliono fare i burattini, andiamo in un mondo virtuale dove le gare sono queste, che vai anche in città, vai ad Adelaide, vai a Miami. Ma la vita è la vostra, ragazzi, non so cosa dirvi!