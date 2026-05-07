Grip Moto risponde al nostro articolo sul video di Luca Salvadori: “Non vi è stato alcun illecito”. Certo, però…

Il giorno 17 aprile abbiamo pubblicato l’articolo “C’è un marchio per motociclisti che si sta facendo pubblicità con il canale YouTube di Luca Salvadori”. Nei giorni successivi abbiamo ricevuto una diffida e, in seguito, una richiesta di rettifica che riportiamo integralmente. La trovate di seguito, assieme alla risposta da parte della redazione.



“In merito all’articolo “C’è un marchio per motociclisti che si sta facendo pubblicità con il canale YouTube di Luca Salvadori”, pubblicato in data 17.04.2026, GripMoto precisa quanto segue.

Non corrisponde al vero che il marchio Grip Moto abbia deciso di “sfruttare” indebitamente il video “Sul filo del precipizio” o l’immagine del compianto Luca Salvadori. Infatti, diversamente da quanto potrebbe desumersi leggendo l’articolo, la collaborazione tra GripMoto e Luca Salvadori risale al 2022, ben prima di quando è stato girato il video in questione. Inoltre, le considerazioni svolte sugli accordi economici tra GripMoto e Luca con riferimento al video “Sul filo del precipizio” - accordi non noti all’autore dell’articolo - sono inesatte e fuorvianti.

Tanto premesso, la campagna pubblicitaria contestata è stata generata tramite Google Ads/Demand Gen, secondo i formati e le logiche automatiche della piattaforma YouTube. L’immagine oggetto dell’annuncio non è stata quindi caricata, selezionata o impostata manualmente da GripMoto, ma è stata associata automaticamente dal sistema pubblicitario di Google. Non vi è stato, pertanto, alcun utilizzo illecito di immagini, video, thumbnail o altri materiali protetti riconducibili al compianto Luca Salvadori.È altresì inesatto affermare che l’utente nel caso in questione potesse essere reindirizzato unicamente al sito GripMoto: il formato mostrava sia il contenuto video sia l’annuncio sponsorizzato, con le ordinarie opzioni di visualizzazione e visita del sito. Le espressioni utilizzate nell’articolo “roba meschina”, “persone piccole”, “imprenditori allo sbando” e l’invito a “cambiare nome” non si confanno alla reputazione commerciale di GripMoto. La Società respinge quindi integralmente ogni rappresentazione secondo cui avrebbe strumentalizzato la morte del compianto Luca Salvadori o avrebbe inteso trarre illecito vantaggio dalla sua immagine”.