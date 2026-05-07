La Ferrari del 2026 in F1? Ha sempre il solito problema, che non è tecnico. E mentre le scusanti aumentano e gli avversari sono sempre più bravi, i titoli rimangono pari a zero

In Florida è arrivato un pacchetto massiccio, che per certi versi ha funzionato, ma non è stato abbastanza e ad approfittarne sono stati gli altri. Mercedes si è confermata, McLaren ha fatto un grosso passo avanti e Red Bull si è avvicinata. La Ferrari, invece, è rimasta dov’era, se non anche peggio. E allora viene da chiedersi, come si è arrivati a questo punto? Il regolamento 2026 non è nato ieri e a Maranello, complice la disfatta della passata stagione, ci avevano scommesso senza mai negarlo. Doveva essere un’occasione per rilanciarsi, eppure Ferrari si presenta al primo anno della rivoluzione tecnica con un motore che i suoi stessi piloti descrivono come il principale limite della vettura.

Nel frattempo la Red Bull, che fino a qualche anno fa comprava i motori da altri, ha costruito una power unit che funziona probabilmente anche meglio. E lo ha fatto senza decenni di know-how, che nel Motorsport non conta poco. Un team costantemente in ascesa nonostante ogni difficoltà, altro che bibitari o costruttori di soli telai.

Invece, a Ferrari anche stavolta manca il famoso ultimo pezzo del puzzle. Il 2026 è l’ennesimo anno iniziato dovendo inseguire, con i piloti costretti ad andare oltre un limite - quantomeno per il momento - non indifferente. Nel frattempo, però, ai piani alti vige il gioco del silenzio. Come più di qualcuno ha fatto notare, anche quest’anno né il presidente Elkann né l’Amministratore Delegato Vigna si sono fatti sentire.