Toto Wolff bacchetta i tifosi italiani su Kimi Antonelli: “Il nostro obiettivo è proteggerlo, sono loro il problema più grande”

Tre vittorie nelle prime quattro gare, la testa del Mondiale a diciannove anni, un paese intero che lo ha già incoronato. Kimi Antonelli è diventato il fenomeno sportivo del momento in Italia, ma Toto Wolff non ci sta e, nonostante la gioia dopo il trionfo a Miami, ci è andato giù pesante con i media presenti in circuito. Il vero problema per Kimi secondo l’austriaco? Non la pista o gli avversari, né tantomeno la complessità di questa F1, ma i tifosi, gli stessi per cui Antonelli è diventato una fuoriclasse.

“Il problema più grande è il pubblico italiano”, ha ammesso il team principal della Mercedes senza giri di parole. “Ora è tutto su Sinner e Antonelli, sono due superstar. Dobbiamo contenere tutto questo. Ci sono continue richieste da parte di media e sponsor e spetta a noi tenere il freno a mano tirato”.