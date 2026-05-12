Fabrizio Corona (a pagamento) mostra dei video pesantissimi di Theo Hernandez e altri ex giocatori del Milan a Falsissimo: ma cosa succedeva in quelle notti a Milano tra ragazze, palloncini (protossido di azoto) e l'inno della Champions?

Non è vita privata, non sono semplici feste con dello sballo, è un reato dice Fabrizio Corona per introdurre la parte in abbonamento della nuova puntata di Falsissimo. Sì perché il calcio è marcio, quello italiano in particolare, i procuratori controllano i trasferimenti e i calciatori sono dediti al vizio e alla perdizione. Fabrizio Corona nella parte in abbonamento parla proprio di questo, e del sistema di "festini" che la procura di Milano ha portato alla luce di recente. Tutto parte da un'intervista a colui che viene presentato come l'autista di Theo Hernandez, ex calciatore del Milan oggi all'Al Hilal.

L'autista descrive le notti di Theo e compagni, parla di una società, la Made in Luxury Concierge, attraverso cui il francese "ordinava" le ragazze. Ragazze immagine, a cifre fra i 1500 e i 2500 euro, o vere e proprie prostitute. Nella cornice di feste private in casa o sulla terrazza dell'hotel Me di Milano, in piazza della Repubblica. Feste, dice, organizzate da Hernandez soprattutto durante il Covid e a cui sarebbero stati presenti molti giocatori del Milan di allora. Escono fuori i nomi: Calhanoglu, Brahim Diaz, Castillejo, Tonali e "qualche volta" Donnarumma, Ibrahimovic e Rafael Leao. Feste a base di ragazze e "droga del palloncino", lo sballo dei calciatori, invisibile ai controlli antidoping. Feste, secondo l'autista, che sarebbero avvenute anche nei giorni prima delle partite, e che sarebbero andate avanti fino alle 8 del mattino.