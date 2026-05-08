Lo scandalo scommesse per Tonali e Fagioli finisce in una multa e un patteggiamento (quindi nulla). E la testata Dillinger? Condannata per diffamazione. Ma cosa aveva detto Corona sul “livello oscuro”?

La fonte principale di Corona era Kevin Maggio, presunto titolare di una ricevitoria entrato nel giro dei calciatori, che ha deciso di parlare perché Fagioli gli doveva 30mila euro. Secondo Maggio, Fagioli era complessivamente indebitato per 3,5 milioni sulle tre piazze calde delle scommesse illegali in Italia - Torino, Milano e Roma - e il meccanismo era sempre lo stesso: le piattaforme portavano i giocatori a perdere, e una volta toccato il fondo scattavano le richieste di falli, ammonizioni, tiri in porta. Il pagamento dei debiti pare avvenisse in modo opaco: “A un certo punto Fagioli mi fa: vai a prendere i soldi a San Siro che c'è mio zio. Mi ritrovo in un bar vuoto, non aperto al pubblico, vicino allo Stadio, arriva uno con un Porsche nero, mi tira fuori delle buste con dentro dei soldi e me li dà. Io poi dico a Fagioli: ma questo non era tuo zio. E lui mi mandava sticker per ridere”. L'uomo con la Porsche, nella ricostruzione di Corona, era Tommaso De Giacomo, che insieme ai suoi amici della gioielleria Elysium riciclava denaro in cambio di orologi. Sempre Kevin rivela, nella parte a pagamento di Falsissimo, che anche Barella e Bastoni avrebbero voluto scommettere su loro stessi: “Ho gli screenshot, in cui io mi rifiutavo di giocare. Anche Galliani, ma su di lui non posso dire se no mi coppa”. Ma è sul cosiddetto “livello oscuro”, citato ad Avanti popolo di Nunzia De Girolamo, che Corona puntava (almeno inizialmente): “Qui mi voglio fermare”, “io su certe cose non ci voglio entrare”, come se il messaggio fosse rivolto non alla conduttrice ma a qualcuno direttamente coinvolto. Secondo Corona il sistema era stratificato: “Il primo livello è quello delle scommesse legali, gestite dallo Stato, ma poi c'è il mercato oscuro, quello dei bookmakers, degli allibratori, del mercato nero. Tutti i calciatori finora coinvolti sono collegati ad un unico gruppo di persone che permette loro di giocare mettendoci la faccia, la garanzia del contratto. Giocano sulla parola”. Il caso Zalewski era proprio, a suo dire, al confine: “Zalewski gioca da anni, io ho le prove che lui giochi. Ho le foto che lo ritraggono in compagnia di questo gruppo di persone di cui non voglio fare il nome. È amicissimo di Zaniolo e scommette sempre, sempre, sempre”. Una giudice ha dato torto a Corona su quest’ultimo punto: Dillinger è stata costretta a pagare.