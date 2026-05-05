Com’è andata la prima serata di Fabrizio Corona con "Falsissimo a Teatro" a Legnano: lo scacco matto al potere, il padre Vittorio e quella domanda che chiude tutto

Microfono, sgabello, video a supporto della narrazione, il tour di Corona è iniziato sabato 3 maggio a Legnano; andrà avanti fino a fine mese, con altre tre date estive che si aggiungeranno tra luglio e agosto. Ok, ma cosa fa Corona a teatro? Tanto per iniziare, non inveisce né si lascia andare a sguaiati, facili epiteti: quando sale sul palco, lo fa con un testo scritto e non è il Corona dei video girati nelle discoteche, quelli in cui fa nomi e i presenti inveiscono contro il famoso di turno. Qui invece, il protagonista zittisce le voci in sala perché, dice, deve fare il giornalista serio.

Tutta la serata è quindi incentrata sull'idea di combattere i media intesi come grandi uffici stampa del potere, i media che comunicano e pubblicano solo le notizie che tutelano i loro interessi economici. Quindi, seguendo lo storytelling di mister Falsissimo, tutte le sue azioni sarebbero un pezzo di un unico puzzle: da Signorini a Garlasco a Mediaset, ogni azione di Corona sarebbe stata guidata dallo stesso principio. Cioè quello di smontare la narrazione ufficiale, o meglio, il potere.

Tutto si conclude con - è Corona che si rivolge direttamente al pubblico – una domanda: se si candidasse, lo voterebbero? È qui che la sala, quella dove sono presenti dai bambini ai nonni, risponde di sì.