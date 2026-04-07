Tutte le bombe di Fabrizio Corona su Mediaset e referendum: "Qui il voto del partito dei giovani. Il no ha vinto grazie a Falsissimo"

Fabrizio Corona è poi andato a puntare su Pulp Podcast, mezzo con cui la Meloni ha deciso di rivolgersi ai più giovani quando ha capito che il "si" avrebbe perso il referendum. Imitando La Russa, Corona ha immaginato la chiamata di La Russa alla Meloni, amico di Fedez che sarebbe "il capo" del Presidente del Consiglio: su ordine, la Meloni avrebbe così partecipato al podcast pensando di parlare ai milioni di persone. Propaganda? "Ma avete visto come tremava con le domandine lì in mano, con quell'altro lì che vuole fare quello che ne capisce di politica?": altro che propaganda, lei si è prestata a un programma seguito, i giovani l'hanno guardata poi si sono ricordati come li hanno trattati e hanno deciso di votare "no". Colpa della scelta di comunicazione di "questi incapaci della scelta".

Ed ecco quindi la provocazione finale: se la Meloni si fosse presentata da Falsissimo - "venite a scuola, dal maestro" - , Corona le avrebbe chiesto di Deldelmastro, la scelta di apppoggiare gli USA in Iran, su quello che è successo in Israele, sul potere della destra, sull'amicizia coi Berlusconi, "sul fatto che vuoi comandare la magistratura", e forse qualcosa sarebbe cambiato nell'esito finale del referendum. Ma la supponenza delle idee della destra, l'ha trasformata in quello che Corona combatterebbe: la supponenza della destra come quella di Mediaset, insomma. Ed è così che Corona è riuscito ad intestarsi anche una battaglia politica.