27 marzo 2026

Corona asfalta “Pulp Podcast”: “Fedez e Mr. Marra hanno fatto vincere il No al referendum”. E se fosse lui il prossimo ospite?

  • di Marika Costarelli

27 marzo 2026

Fabrizio Corona asfalta Fedez e Mr. Marra e li rende “colpevoli” di aver favorito il No con l’ospitata di Giorgia Meloni a “Pulp Podcast”. Ma in realtà li sta elogiando attribuendogli una rilevanza sociologica non da poco. E se questo fosse il presupposto perfetto per far sì che sia proprio lui il prossimo ospite del podcast?

foto di Ansa

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Fabrizio Corona non poteva mancare nella schiera di persone che hanno commentato la tanto discussa puntata di Pulp Podcast.
Fedez e Mr. Marra avevano ospitato la premier Giorgia Meloni (per chi non se ne fosse accorto).
La puntata ha fatto 1,7 milioni di views, risultato che ha fatto gongolare i due conduttori con tanto di post sulla pagina Instagram del podcast.
E mentre Fedez e Mr. Marra gioiscono per le visualizzazioni, Fabrizio Corona li accusa su X: “Come previsto l’ospitata della Meloni in quel terribile podcast ha fatto vincere il No”.
Al referendum sulla giustizia ha vinto il No e Corona motiva la scelta degli italiani attribuendo a Fedez e Mr. Marra la responsabilità. Ma non sarà un po’ troppo?
Certo, 1,7 milioni di views sono tante, ma pensare che abbiano potuto influenzare ogni singolo utente che ha guardato la puntata è speculativo. D’altronde è l’analisi di Corona, non quella di un sociologo.
Eppure ci pare di capire che quello che voleva essere un attacco, in realtà è stato l’ennesimo elogio a Fedez e Mr. Marra, ritenuti (anche) da Corona così rilevanti da influenzare l’opinione pubblica e politica.
Azzardiamo che nell’aria possa esserci una prossima ospitata di Fabrizio Corona a Pulp Podcast, i presupposti ci sono tutti. D’altronde “Corona non perdona” e al business non si comanda.

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