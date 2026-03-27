Corona asfalta “Pulp Podcast”: “Fedez e Mr. Marra hanno fatto vincere il No al referendum”. E se fosse lui il prossimo ospite?

Fabrizio Corona non poteva mancare nella schiera di persone che hanno commentato la tanto discussa puntata di Pulp Podcast.

Fedez e Mr. Marra avevano ospitato la premier Giorgia Meloni (per chi non se ne fosse accorto).

La puntata ha fatto 1,7 milioni di views, risultato che ha fatto gongolare i due conduttori con tanto di post sulla pagina Instagram del podcast.

E mentre Fedez e Mr. Marra gioiscono per le visualizzazioni, Fabrizio Corona li accusa su X: “Come previsto l’ospitata della Meloni in quel terribile podcast ha fatto vincere il No”.

Al referendum sulla giustizia ha vinto il No e Corona motiva la scelta degli italiani attribuendo a Fedez e Mr. Marra la responsabilità. Ma non sarà un po’ troppo?

Certo, 1,7 milioni di views sono tante, ma pensare che abbiano potuto influenzare ogni singolo utente che ha guardato la puntata è speculativo. D’altronde è l’analisi di Corona, non quella di un sociologo.

Eppure ci pare di capire che quello che voleva essere un attacco, in realtà è stato l’ennesimo elogio a Fedez e Mr. Marra, ritenuti (anche) da Corona così rilevanti da influenzare l’opinione pubblica e politica.

Azzardiamo che nell’aria possa esserci una prossima ospitata di Fabrizio Corona a Pulp Podcast, i presupposti ci sono tutti. D’altronde “Corona non perdona” e al business non si comanda.