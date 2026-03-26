Ma davvero Delmastro diceva di aver venduto le quote a Miriam Caroccia ma lei non ne sapeva niente?

Ma è possibile che nel caso Delmastro nessuno sapesse niente? L'esponente di Fratelli d'Italia, a suo dire, non era a conoscenza che Miriam Caroccia fosse “figlia di” Mauro, ristoratore condannato per intestazione fittizia in concorso con il clan Senese, anche se una foto del 2023 lo ritrae con lo stesso Caroccia. La ragazza , in società con la delegazione biellese nella '5 Forchette srl', a sua volta non era a conoscenza del fatto che i suoi soci avessero abbandonato la nave nel marzo 2026. Una decisione presa, secondo quanto detto da Delmastro, non appena saputo come stessero le cose, “per il rigore etico e morale che mi contraddistingue”. “Non sapevo che si fosse sfilato dalla società” ha fatto sapere invece Caroccia tramite il suo legale. Una serie di “leggerezze” e dimenticanze su cui ora, secondo La Stampa, starebbe indagando la procura. “Non è stata raggiunta da nessun avviso di garanzia”, puntualizza però l’avvocato della ragazza Fabrizio Gallo. “La mia assistita è completamente estranea a qualsiasi dinamica”, dice mentre respinge le accuse: “Non ha mai consegnato somme di denaro a chicchessia come sarà accertato dalla magistratura verso la quale abbiamo piena fiducia e alla quale saremo pronti a chiarire ogni cosa”.