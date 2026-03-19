Ma davvero Andrea Delmastro faceva “affari con un imprenditore condannato per mafia”? Le “5 Forchette” e il legame con il clan Senese

Una bisteccheria sulla via Tuscolana al centro di tutto. La “Bisteccheria d'Italia”, prima “Da Baffo”, aperta dalla società del sottosegretario nell'aprile del 2025. Ma con chi fa affari Andrea Delmastro? Avvocato biellese, fedelissimo di Giorgia Meloni e ras di Fratelli d'Italia in Piemonte, parlamentare dal 2018 e dal 2022 sottosegretario al Ministero della Giustizia, sarebbe socio fondatore della “Le 5 Forchette Srl”. Costituita a Biella il 16 dicembre del 2024, la sede legale dell’impresa coincide con lo studio del commercialista Amedeo Paraggio, assessore in quota FdI. La società avrebbe fra i soci fondatori altri esponenti della fiamma piemontese: la vicepresidente della Regione Elena Chiorino, il consigliere regionale Davide Zappalà, l’assessore comunale Cristiano Franceschini e Donatella Pelle, l'unica fra questi non iscritta al partito di Giorgia Meloni. Oltre a loro c'è poi Miriam Caroccia, figlia di Mauro attualmente detenuto, e all'epoca della costituzione della società appena diciottenne. Mauro Caroccia da anni apre e chiude ristoranti in giro per Roma, e secondo le sentenze proprio attraverso società e attività di ristorazione schermava e ripuliva capitali riconducibili al clan Senese, organizzazione camorristica fortemente radicata nella Capitale.

Al momento della costituzione Caroccia era stato assolto dalla Corte d'Appello di Roma dall'accusa di associazione mafiosa. Ma poi dopo che la Cassazione ha annullato la sentenza le quote in mano a Delmastro e soci hanno iniziato pian piano a dileguarsi. Prima il sottosegretario vende il suo 25% a sé stesso, o meglio a una società immobiliare di sua proprietà, la G&G. Poi dopo il secondo processo di Appello e la conferma della Cassazione la G&G e gli altri soci vendono le proprie quote a Miriam Caroccia che diventa unica proprietaria della “5 Forchette”.