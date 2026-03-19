Il referendum va a benzina? A due giorni dal voto sulla separazione delle carriere Giorgia Meloni si accorge del prezzo del carburante e taglia le accise (ma tu guarda il caso)

Non di solo Fedez può vivere una premier. Nel Paese reale, mentre i social (e Pulp) aiutano ad avvicinare la generazione della mobilità sostenibile, è il prezzo di diesel benzina, e non chi va ai podcast, a preoccupare. Il diesel supera ovunque i 2 euro, la benzina, servita e non, si avvicina pericolosamente alla stessa cifra. È un bel danno per chi quotidianamente non usa metro e non beve i caffè di Starbucks, ma deve muoversi da A a B nel minor tempo possibile e, possibilmente, abbattendo i costi. Una guerra iniziata tre settimane fa non è bastata a distogliere l’attenzione dei giornali dal Referendum sulla giustizia, un appuntamento che dovrebbe mettere in mostra la polarizzazione del Paese, almeno stando ai sondaggi e allo scalpitio delle due fazioni. La destra, che fa la destra, e la sinistra, che fa la destra. La volata finale, negli ultimi giorni - di par condicio - prima del voto nel weekend, è notoriamente la fase in cui vale tutto. Vale anche presentarsi al Tg1 per spiegare il decreto legge varato dal governo per far fronte all’aumento dei prezzi del carburante. Qualche secolo fa, per la benzina del tempo, e cioè il pane, ci sarebbero state rivolte come quella di Fano del 1791. Ma ai tempi a scendere in piazza erano pescivendoli, calzolai e una certa Moretta (chissà se la donna di quel marinaio che per prendersi cura del marito mischiava insieme il caffè e del brandy, dando vita, forse, alla bevanda che prende il suo nome). Oggi in Italia queste figure non esistono quasi più.