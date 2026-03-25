Delitto di Garlasco: ricordate quel “per ora in concorso” di Andrea Sempio? Forse non era solo il modo di chiudere un’intervista

Adesso, inutile negarlo, la posizione di Andrea Sempio s’è complicata. Perché c’è la storia dello scontrino che non torna, c’è una traccia di DNA riconducibile a alla sua linea paterna, c’è un suo video (per quanto innocente) che è spuntato dal PC di Chiara Poggi e ci sono una serie di racconti, non necessariamente suoi, che tornano poco. E poi c’è il tempo. Il pochissimi tempo che ormai la Procura della Repubblica di Pavia ha per arrivare a una qualche conclusione. Insomma, la richiesta di rinvio a giudizio, lo sa anche lui, è praticamente inevitabile.

Va detto, per onestà intellettuale e ricordando che è una precisazione personale di chi firma questo articolo, che ad oggi tutto quello che c’è (sempre ammesso che la Procura non abbia in mano anche molto altro) sembra poco per condannare alla prigione una persona per un omicidio per il quale, purtroppo, in prigione c’è già qualcun altro che c’è stato mandato senza tutte le dovute certezze e al di là di ogni ragionevole dubbio. Insomma: se c’è abbastanza per una revisione della condanna di Alberto Stasi, non c’è (ancora e fino a prova contraria) abbastanza per ritenere che Andrea Sempio sia l’assassino di Chiara Poggi.